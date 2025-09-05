Noelia Arias: “Queremos volver a ser el Cañadón pujante que alguna vez fue”

La candidata a presidenta de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Noelia Arias, expresó sus expectativas de cara a las elecciones de medio término. Destacó la necesidad de generar empleo genuino, reconvertir el parque industrial y acompañar el proyecto político del gobernador Claudio Vidal.

En diálogo con Voces y Apuntes, Noelia Arias, candidata a presidenta de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, aseguró que encara esta campaña con “muchas expectativas y muchas ganas de un cambio”.

La dirigente remarcó que su espacio viene trabajando desde la elección anterior y que actualmente se enfocan en ejes centrales: empleo, reconversión del parque industrial y fortalecimiento de la infraestructura.

“Apuntamos a lo laboral, a reconvertir el parque industrial para generar oportunidades genuinas. Hoy hay mucha precarización laboral y la única forma de revertirlo es con gestión y trabajo. Tenemos que animarnos a que no todo dependa del petróleo”, subrayó Arias.

En ese sentido, señaló que la situación económica actual es distinta a la de años anteriores y que resulta imprescindible atraer empresas e inversiones que permitan diversificar la matriz productiva local.

La candidata también manifestó su respaldo al gobernador provincial: “Tengo mucha confianza en Claudio Vidal, en su gestión y en su proyecto político. Marca una esperanza, pero también debemos estar preparados”.

Finalmente, Arias enfatizó su objetivo de recuperar la vitalidad de la localidad: “Quiero trabajar para reconvertir todo esto y que podamos volver a ser el Cañadón pujante que alguna vez fue, con oportunidades para todos los vecinos”.