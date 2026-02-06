Niños del merendero 11 de noviembre disfrutaron la tarde en la costa

A través de la iniciativa de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud “Pequeños Exploradores” se convocó a referentes y asistentes del merendero ubicado en el barrio Rotary 23. El intendente Pablo Carrizo compartió con ellos parte de la jornada.

La tarde de este jueves 5 de febrero fue ideal para que los niños realicen actividades náuticas y disfruten del mar. El secretario de Cultura, Deportes y Juventud David Jones mostró su alegría “De poder acompañar a los niños, a través de la gestión del intendente Pablo Carrizo y de esta Secretaría pudimos traerlos a la Costanera junto a Kosten. Estamos involucrados para que disfruten de este día tan lindo”.

La propuesta pensada para que las infancias descubran, jueguen y compartan grandes aventuras continuará con otras instituciones. La jornada incluye actividades náuticas como kayak y sup, juegos, títeres, charlas y merienda. “Que los niños disfruten del verano y puedan conocer los espacios y lugares de la costa, que vengan a divertir con compañerismo”, es el objetivo expresado por Jones.

María Vidal, referente del merendero 11 de noviembre, agregó: “recibimos de la subsecretaria de Cultura Dana Moreno la invitación para disfrutar de una tarde en la playa. Muchos nenes no conocen los kayaks y las actividades de Kosten. Están contentos y entusiasmados, para ellos es una aventura. Tratamos que todos los años nos puedan incluir en estas actividades”.

Agradeció al intendente Pablo Carrizo su gestión con la movilidad de los niños para trasladarlos hasta este lugar. Unos 50 niños más los colaboradores del merendero se acercaron a Kosten para pasar una tarde diferente. Vidal destacó que por el receso de verano, muchos niños se suman a las actividades del merendero y de la Unión Vecinal.