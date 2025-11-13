Nadia Ricci: “Santa Cruz eligió el camino de la transparencia y el desarrollo productivo”

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, acompañó al gobernador Claudio Vidal durante la toma de posesión del ex obrador de Austral Construcciones, adquirido por la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U. La funcionaria destacó el valor simbólico y productivo de la recuperación de este predio, que será convertido en un polo industrial y agroalimentario.

“Hoy estamos en un lugar que fue símbolo de la corrupción, transformándolo en un eje productivo. Eso sintetiza lo que el gobernador Claudio Vidal nos pide día a día: producir, generar trabajo y apostar a la educación”, afirmó Ricci durante la recorrida por el predio que se convertirá en sede de la planta de alimentos balanceados y otras iniciativas industriales.

La ministra resaltó que la compra del lugar representa una oportunidad histórica. “Poder obtener esta cantidad de galpones a menos del cincuenta por ciento de su valor de mercado es una gran oportunidad. Nos permitirá avanzar más rápido con los proyectos productivos que tiene la provincia, porque ya contamos con la infraestructura necesaria”, explicó.

Ricci subrayó que este espacio, ubicado en el ingreso a Río Gallegos, “va a cambiarle la cara a la capital provincial”. “Hasta hace poco fue el símbolo de la corrupción para todo el país, y a partir de ahora será el símbolo del trabajo y la producción en Santa Cruz. No será un proceso inmediato, pero en un año vamos a poder decir con orgullo que tenemos industria santacruceña funcionando en este lugar”, señaló.

Entre los proyectos que se desarrollarán en el predio, la ministra mencionó la planta de alimentos balanceados, un laboratorio y la posibilidad de sumar otras industrias locales. “El objetivo es diversificar la matriz económica, dejar atrás el modelo extractivo y avanzar hacia una economía con valor agregado. Este será un espacio para transformar materias primas santacruceñas en productos santacruceños”, indicó.

Ricci destacó además el trabajo de formación y capacitación que ya impulsa el Ministerio. “Las personas que van a operar la planta se capacitaron en la provincia de Santa Fe. Apenas los galpones estén en condiciones, la planta comenzará a funcionar. Esto permitirá mejorar la producción ovina, bovina, avícola y porcina, aumentando la calidad y cantidad de nuestros productos”, detalló.

Según explicó, el proyecto generará un impacto positivo directo sobre el campo santacruceño: “Nuestros productores van a poder acceder a alimento balanceado local, lo que reducirá costos logísticos y permitirá fortalecer la actividad agroindustrial. Es un circuito virtuoso que se reinicia, beneficiando directamente a los trabajadores del sector y a toda la economía provincial”.

Finalmente, Ricci valoró el impulso político que el gobernador Vidal le dio a la recuperación de este predio. “Esto no es solo una inversión económica, es una decisión de Estado. Transformar la corrupción en producción es una señal clara de que Santa Cruz eligió un nuevo camino: el del trabajo, la transparencia y el desarrollo productivo”, concluyó.