Nadadores campeones reclamaron por el abandono del natatorio municipal

Tras consagrarse en la Winter Swimming World Cup Argentina 2025, los deportistas Daniel Herrán, Danisa Evelin Barrionuevo y Leonardo Celoné fueron reconocidos en el Concejo Deliberante. Además, lograron que se lea en el recinto una nota compromiso en la que exigen a la Municipalidad informes quincenales sobre las obras del natatorio municipal, cerrado desde hace más de un año.

El jueves, en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, los nadadores caletenses que dejaron a la ciudad en lo más alto de la natación invernal internacional no solo recibieron un reconocimiento por parte del Concejo, sino que también dieron un paso más en su lucha por recuperar un espacio para el deporte local.

Durante la sesión se leyó la nota compromiso firmada por los tres atletas, en la que solicitaron que el Concejo exija al municipio informes quincenales sobre avances de obras, pliegos y licitaciones del Natatorio Municipal Ing. Knudsen, clausurado desde el 28 de junio de 2024.

“Queremos que el Concejo haga un seguimiento real de lo que se está haciendo en el complejo, porque hasta ahora no se ha hecho nada”, planteó Daniel Herrán.

En el escrito, los deportistas denunciaron la falta total de gestión y el impacto negativo que el cierre prolongado del natatorio genera en el deporte, la educación y la salud de la comunidad.“El único natatorio de la ciudad está en total estado de abandono. Llevamos más de un año reclamando, y no hubo una sola respuesta ni informe público”, remarcaron.

Esto se dio en un contexto paradójico, mientras los caletenses se destacaban en aguas heladas frente al Glaciar Perito Moreno, con medallas en distintas categorías de la Winter Swimming World Cup, en su propia ciudad no cuentan con un espacio básico para entrenar.