Murió Donald Sutherland, el legendario actor de “Los Juegos del Hambre”, “MASH”, “Klute” y “Orgullo y prejuicio”

El ganador de un Oscar honorífico, y de un Globo de Oro y un Emmy por su trabajo en “Citizen X”, falleció en las últimas horas tras una trayectoria inolvidable.

Murió Donald Sutherland, el legendario actor canadiense que supo marcar generaciones con su paso por films como la sátira “M*A*S*H*” (1970), la ganadora a dos premios de la Academia “Klute” (1971) junto a Jane Fonda, convertirse en el principal antagonista (el Presidente Snow) de las cuatro películas de “Los Juegos del Hambre” (2012 – 2015), pasando por otro clásico del cine y la literatura como lo fue “Orgullo y prejuicio” (2005, donde interpretó al Señor Bennet), y tantas más.

Donald Sutherland en “M*A*S*H*”



Tenía 88 años y de acuerdo a lo confirmado por su agente, Missy Davy, y difundido por CNN, falleció este jueves en Miami tras atravesar “una larga enfermedad”. Por su parte, uno de sus hijos, Kiefer Sutherland, también difundió la triste noticia a través de sus redes sociales.

Donald Sutherland en “Klute” (1971) junto a Jane Fonda.



“Personalmente creo que uno de los actores más importantes en la historia del cine. Nunca intimidado por un papel, bueno, malo o feo. Amó lo que hizo e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”, expresó con una foto en blanco y negro donde se lo ve siendo niño junto a su padre.

Falleció el legendario Donald Sutherland, actor de grandes películas como “Los Juegos del Hambre”, “MASH”, “Klute”, “Orgullo y prejuicio”, y más | Su hijo Kiefer Sutherland lo despidió con este mensaje.



La última participación de Sutherland fue en la película dramática “Miranda’s Victim” (2023), basada en el caso real de Patricia (Tish) Weir, una joven de dieciocho años que fue secuestrada y abusada sexualmente por Ernesto Miranda en 1963, que dio origen a la “advertencia Miranda”, en otras palabras, el derecho a “guardar silencio”.

Donald Sutherland en “Orgullo y prejuicio”



Un año antes (2022) el actor se desempeñó en un rol más protagónico en “El teléfono del señor Harrigan”, la adaptación para Netflix de uno de los relatos que el autor best seller de terror, Stephen King, publicó en su libro La sangre manda. Allí, Sutherland compartió elenco con Jaeden Martell, quien a su vez ya había ingresado en el universo audiovisual de King ya que interpretó a Bill Denbrough en la remake de “It” (que prepara su serie precuela), de la dupla argentina que forman el director Andy Muschietti y la productora Bárbara Muschietti.

Sutherland encarnó una distinguida trayectoria en Hollywood que lo condecoró con un Oscar honorífico (2017). Además fue galardonado con un Emmy por su papel de funcionario soviético en la película de HBO basada en hechos reales “Citizen X”, así como un par de Globos de Oro (el otro fue por “Path to War”).

Christopher Lee y Donald Sutherland en “Castle of the Living Dead”



Nacido el 17 de julio de 1935, se inició en la actuación desde los 13 años y más tarde conseguiría compartir set con otro histórico actor: Christopher Lee (“Star Wars: Episodio II El ataque de los clones” y “Episodio III: La venganza de los Sith”, trilogía “El Señor de los Anillos”) en cintas como “Castle of the Living Dead” (1964) o “Dr. Terror’s House of Horrors” (1965) y siguió rodeándose y trabajando con talentos como el consagrado cineasta italiano Federico Fellini (como en “Casanova”).

Además participó en “The Eagle Has Landed” (“Ha llegado el águila”, 1976), donde compartió escenas con Robert Duvall y Michael Caine, quien recientemente decidió retirarse de la actuación tras protagonizar “El último escape”. De este modo, Sutherland permanecerá inolvidable en una filmografía extensa y distinguida.