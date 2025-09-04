EN VIVO
Municipio de Río Gallegos realizó operativo barrial en el Bicentenario

Todas las áreas operativas de la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial del Municipio de Río Gallegos se trasladaron esta mañana al barrio Bicentenario.

Allí realizaron perfilado de calles, limpieza y recolección, y otras labores en espacios públicos. También estuvo presente personal de inspectoría para dialogar con vecinos y vecinas y trabajadores del Centro Integrador N° 7 que hicieron un relevamiento para detectar casos vulnerables y actuar en consecuencia.


Estos operativos barriales continúan todos los días en distintos puntos de la ciudad, por lo que se solicita a la población circular con precaución por la presencia de agentes y maquinaria, y respetar las indicaciones del personal de Tránsito Municipal.

