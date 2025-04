Municipio de Río Gallegos presentó un plan de acción ante casos de grooming

La iniciativa surgió a partir de los hechos que generaron conmoción en la comunidad educativa de Río Gallegos tras la aparición de un grupo de Whatsapp que agregaba a menores y difundía imágenes de abuso sexual y violencia extrema. Más allá de la particularidad del caso, que en definitiva sirvió como detonante, desde la Municipalidad plantearon la necesidad de brindar herramientas y ponerse a disposición de las familias que lo requieran.

Este viernes por la tarde, en la sala de reuniones del CAPS “Fernando Peliche”, autoridades municipales brindaron una conferencia de prensa para anunciar una serie de medidas frente a los casos de grooming recientemente detectados en la ciudad. La actividad estuvo encabezada por la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub; el secretario de Salud Pública, Quirino Pereira; y Mauro Morelli, integrante de la Comisión de Protección de los Derechos de los Riogalleguenses.

Las autoridades confirmaron que desde la Municipalidad de Río Gallegos se pondrán en marcha acciones concretas para acompañar a las víctimas, contener a sus entornos y promover la prevención en toda la comunidad. Se trata de un abordaje integral que incluye la articulación de equipos profesionales, talleres comunitarios y líneas telefónicas de atención activa.

Morelli explicó el contexto de la situación: “El pasado martes 22 de abril nos enteramos, como toda la comunidad, de este suceso preocupante: niños y niñas que fueron incorporados a un grupo de WhatsApp donde se compartió material muy fuerte, posiblemente traumático. A partir de allí, desde nuestra Comisión recibimos múltiples demandas de padres que no sabían cómo manejar la situación”.

El profesional detalló que el plan de trabajo municipal se organiza en tres ejes: “Primero, un abordaje de urgencia para quienes estén atravesando síntomas relacionados con el impacto emocional de haber sido expuestos a ese contenido. Segundo, la realización de talleres para padres, compañeros y referentes de estos niños. Y por último, junto a la diputada Rocío García, avanzaremos en iniciativas legislativas que aporten a la prevención y al cuidado digital”.

Por su parte, el Secretario de Salud Pública Quirino Pereira explicó que desde su área se sumarán profesionales especializados: “Desde la Dirección de Salud Mental ponemos a disposición psicólogos, trabajadores sociales y acompañantes terapéuticos para brindar apoyo tanto a las familias como a los equipos técnicos de las instituciones educativas. Este es un trabajo que requiere coordinación, no solo para atender la urgencia, sino también para estar preparados ante situaciones futuras”.

En tanto, la Secretaria de Niñez Julia Chalub destacó la importancia del rol de los medios de comunicación en este contexto: “Necesitamos que nos ayuden a llegar a las familias con información clara y responsable. El martes estábamos participando del Consejo Provincial de Niñez en El Calafate, donde justamente debatíamos cómo tratar estos temas en los medios. Hoy es fundamental que podamos comunicar sin estigmatizar, sin exponer, y siempre cuidando a las víctimas”.

Chalub también remarcó la necesidad de que las familias se involucren: “Es clave que los padres hablen con sus hijos, que estén atentos a lo que pasa en los entornos digitales. La tecnología no se puede frenar, pero sí podemos educar y acompañar. Desde el Municipio ya estamos articulando con escuelas, clubes, gimnasios y otros espacios donde haya niños. Queremos llegar a todos los sectores con acciones de prevención y contención”.

Por último, se informaron dos líneas telefónicas disponibles: una guardia de 24 horas al 2966-416646, destinada a emergencias o detección de casos; y el 2966-417864 que estará activo de lunes a viernes de 8 a 17 horas, para consultas sobre talleres, estrategias barriales y acompañamiento.

“Tenemos profesionales capacitados, tenemos las herramientas y, sobre todo, tenemos la decisión política de actuar. Lo que necesitamos ahora es el compromiso de toda la comunidad”, concluyó Chalub.