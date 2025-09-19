Municipio de Río Gallegos avanza con tareas de bacheo y reparación de calles

La Municipalidad de Río Gallegos continuó este viernes con las labores de bacheo en los barrios Del Carmen y Evita. El trabajo lo realizan agentes de la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial. A medida que las tareas avancen, se irán cubriendo otros puntos de la ciudad.



El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso y la secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial Natalia Quiroz supervisaron personalmente las labores de bacheo y reparación de calles que se realizaron hoy, en simultáneo, en los barrios Del Carmen y Evita, en el marco del plan de recuperación de la traza vial que inició el Municipio con la mejora de las condiciones climáticas.



Estas labores habían comenzado días atrás en el Barrio Belgrano, ahora continúan en este sector de la ciudad y luego se irán haciendo en otros puntos, de acuerdo a un cronograma ya establecido por las áreas intervinientes.



Desde el Municipio se solicitó a vecinos y vecinas circular con precaución por las zonas de trabajo por la presencia de personal y maquinaría, y respetar las indicaciones del personal de Tránsito Municipal.