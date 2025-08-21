Municipio continúa la asistencia con leña en distintos barrios de la ciudad

La Secretaría de Desarrollo Social inició un nuevo operativo de asistencia en distintos puntos de la ciudad con la distribución de leña. La acción se lleva adelante junto a los equipos de los Centros Integradores Comunitarios, que participan en la entrega.

La secretaria de Desarrollo Social, Priscilla Jwanczyk, señaló que el trabajo se concentra en sectores sin red de gas. Explicó que la cantidad de familias beneficiadas varía en cada lugar, ya que muchas utilizan garrafas para calefaccionarse. Además, aclaró que: “En el transcurso de esta semana vamos a iniciar también con la entrega”.

Jwanczyk detalló que recibieron un camión completo de madera como resultado de gestiones realizadas por el intendente Pablo Carrizo ante el Sindicato de Petroleros Privados, a quienes agradeció por la colaboración. También reconoció el aporte de bomberos voluntarios, encargados de trozar los troncos. “Hay un núcleo de personas, de sectores involucrados cuando hacemos asistencia y sobre todo cuando tiene que ver en la distribución de garrafas y leña, así que también le agradecemos a todos ellos”, enfatizó.

La funcionaria remarcó el valor de este acompañamiento para los hogares. “No es que porque termine la época invernal vamos a dejar de seguir entregando leña, porque muchas de esas familias, si bien la usan algunas para calefaccionar, también la utilizan para cocinar. Entonces, esta asistencia se tiene que seguir llevando adelante”.