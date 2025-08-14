Diputada Mora sobre la ampliación del Tribunal Superior de Justicia:"No confundamos a la gente, lo único que quieren es blindarse”

Así lo indicó la Diputada Agostina Mora luego de participar de la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde volvió a aprobarse por mayoría oficialista la ampliación del Tribunal Superior de Justicia. “Ellos hacen falsas promesas y declaraciones, esa ampliación no garantiza un mejor servicio de justicia”, indicó.

Nuevamente, en la comisión de Presupuesto y Hacienda la mayoría oficialista silenció e impidió el tratamiento de toda iniciativa de Unión por la Patria. “Mirando hacia abajo no quisieron tratar la provisión de vitaminas para adultos mayores, como tampoco el observatorio de violencia laboral o la ley de detectores de monóxido de carbono en edificios públicos, entre otros temas; pero lo que si aprobaron fue la ampliación del Tribunal Superior de Justicia”, explicó la Legisladora quien especificó que “pretenden llevar su composición a nueve vocales, cuestión insólita en el país donde incluso las provincias de Buenos Aires y Cordoba tienen 7 integrantes y si fuera el criterio de densidad poblacional que quieren vender, la Provincia de Buenos Aires debería tener más de 250 vocales, y Santa Cruz 5 como tiene ahora”.

“Hay muchos diputados oficialistas que parece que vinieron en un plato volador porque se olvidan que han sido funcionarios y dirigentes de los famosos 30 años que nos tiran por la cabeza. Ahora quieren una justicia que los blinde, que los cuide se nota que están urgidos para realizar este tipo de medidas, y no en concretar sus promesas de campaña en donde la población iba a vivir mejor”.

“Ejercen su mayoría y toman decisiones políticas para una modificación que lo único que deja a las claras es que esa ampliación del TSJ es sólo para pasar a una justicia vidalista, porque es, no solo la única propuesta del proyecto de ley sino que, donde se debe invertir para tener mayor celeridad en la justicia es agregando Defensorías oficiales, más Fiscalías, más Juzgados de familia, etc.”, manifestó Mora.

“Acá no habrá acceso ni celeridad judicial, que no le mientan a la gente porque de nada sirve incrementar un TSJ si en el llano no se aumentan el plantel de trabajadores para atender a los vecinos, justamente para que la gente acceda al servicio de justicia”, recordó Mora y agregó “por eso decimos que el oficialismo quiere blindarse en una supuesta maniobra antidemocrática que ellos iniciaron cuando hablan del ‘último bastión kirchnerista’ porque de sus justificaciones se entiende que van a iniciar los jury a mansalva como un ataque planificado para amedrentar a toda persona que no sea vidalista”.