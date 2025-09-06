Molina y Lanesan con el sector privado: “El comercio en Piedra Buena está muerto”

Los candidatos de Fuerza Santacruceña se reunieron con comerciantes y emprendedores. Denunciaron abandono del municipio de SER y cierre de persianas por falta de consumo.

El encuentro se da luego de la recorrida de los candidatos Moira Lanesan y Juanca Molina por la localidad de Puerto Santa Cruz, donde dialogaron con el sector pesquero de Punta Quilla, comerciantes, desocupados de la obra de represas, docentes y militantes del PJ en la sede local.

Este viernes, la gira continuó por Comandante Luis Piedra Buena, con la visita a varios comercios y luego una reunión con actores del sector.

Allí, dueños de pyme, productores y emprendedores manifestaron su malestar por la ausencia de la Cámara de Comercio como organismo que defienda los derechos del comercio piedrabuenense.

“Yo aposté por Piedra Buena. Empecé con nada, y realmente, si usted va a ser elegido, quiero que nos ayude porque el comercio de en Piedra Buena está muerto”, dijo a Molina el dueño de un local.

Los representantes del sector coincidieron en que “estamos viviendo uno de los peores momentos. Algunos la vamos piloteando pero acá lo que pasa es que no hay consumo. No existe más la clase media, hoy son todos pobres”

En este sentido, Molina opinó que “esa es una política nacional para que solo haya ricos y pobres” y que “en nuestra provincia eso golpea con fuerza porque quienes gobiernan eligieron ir por el mismo camino. Esta recorrida me muestra que hay una Santa Cruz abandonada”.

Otro de los comerciantes contó: “Trabajé nueve años en las represas y cuando me echaron decidí invertir en mi ciudad porque uno quiere lo suyo, quiere a su pueblo. Esto que está pasando tiene que cambiar”.

Por su parte, Lanesan invitó al sector a organizarse y fortalecer la Cámara de Comercio, al tiempo que informó sobre el desarrollo emprendedor que tuvo Río Gallegos en los últimos años.

De la reunión también fueron parte los concejales de Unión por la Patria, César Alarcón y karen Rovira.