Molina y Grasso en Piedra Buena: “Estamos como estamos por culpa de los que levantaron la mano contra el Pueblo”

El candidato a diputado nacional, Juanca Molina encabezó una asamblea con diversos sectores de Piedra Buena, de la que también participó Pablo Grasso. Luego, se reunieron con desocupados.

Hubo ambientalistas contra las antenas de 5G, miembros de colectividades, militantes peronistas, del los feminismos, de enfermedades poco frecuentes, emprendedores, vecinos y vecinas.

En el encuentro, los vecinos hablaron sobre la falta de acceso a la salud y la fuga de especialistas. Denunciaron la existencia de unas 600 personas desocupadas sin contención.



“Es impresionante ver cómo hacen fila para recibir mercadería, que muchas veces está vencida y que te la dan la bolsa que dice ‘Claudio Vidal’”, indicaron.

Grasso no escatimó críticas al modelo de Javier Milei y su réplica en Santa Cruz de la mano de Claudio Vidal.

“Votaron para que las represas no arranquen y ahora hablan como espectadores. Lo que pasa con la desocupación en Piedra Buena pasa en toda la provincia y los municipios nos estamos haciendo cargo de todo. No hay salud, ni educación, la seguridad está fallando. Y de todo siempre la culpa la tiene otro. Acá lo que hay que preguntarse, vecinos, es que si estos tipos ajustaron por todos lados, la plata, dónde está?”.

El escándalo de la cripto estafa de Milei y el los audios que vinculan a su hermana, Karina con el cobro de coimas de recursos para discapacidad, fueron tema de debate entre los participes, al que se sumaron la salida de YPF y el despido masivo de petroleros sin plan de contingencia alguno, los recortes en medicamentos de la CSS e insumos en hospitales, entre otros que desnudan la falta de gestión provincial.

En este sentido, Molina lamentó “el estado de abandono en el que está Santa Cruz. Y mientras la gente sufre, los diputados aprueban ampliar el tribunal superior con 4 mil millones al año, y todo esto, con la ayudita de ‘peronistas’”.

Por la tarde, Molina y Grasso visitaron la cancha del barrio 60, donde jugaron un “picadito” con jovenes y el ex intendente Federico Bodlovic. (Perdieron).

Con desocupados

En el barrio José Obreros hubo encuentro con desocupados. En el caso de los residentes del barrio contaron que no tienen respuesta en la demanda por servicios básicos ni tampoco para que se destinen espacios verdes para las infancias. Ambos temas, fueron oportunamente visibilizados por los concejales de la oposición, Rovira y Alarcón.

Muchos de los presentes son obreros de la construcción que acuden a buscar el bolsón de comida producto de la perdida de la obra pública y, por consiguiente, del empleo.

“No hay obra pública, asfalto ni viviendas. Somos todos desocupados. Algunos de represas y otros de la construcción que no hay ni de provincia, la muni, ni en el privado”, lamentaron.

Uno de ellos contó que “estaba en el Plan Veredas, y en diciembre (del ‘23) cuando asumieron fui de los primeros en quedarme afuera”.

Otra de las mujeres dijo que trabajaba como maestranza en un hotel “pero se cayó el turismo y achicaron personal. Yo ni en blanco estaba”.

“En mi familia usamos la garrafa, que nos sale $130 mil y dura tres semanas. Yo haciendo changas hago 400 mil y pago una piecita con mi señora. Qué nos queda para comer?”, dijo otro trabajador que suele conseguir changas.

El candidato a diputado por Fuerza Santacruceña marcó que “tenemos que empezar a visibilizar esto. A mi me va a tocar levantar la mano por ustedes para que vuelva la obra publica, los servicios básicos. Es la primera vez que escucho que en puerto Santa Cruz y Piedra Buena la palabra ‘hambre’”. Esto se da vuelta con política, yendo a votar porque estamos como estanos por culpa de los que levantaron la mano contra el Pueblo en el Congreso”.

La vivienda en la que se produjo la reunión con Molina y Grasso sostenía una olla popular pero ya no cuentan con apoyo para llevarla delante.

“Vendemos nuestras herramientas para poder vivir y nos tienen con promesas. Las represas sabemos que no van a arrancar. Es urgente que alguien nos ayude”, cerró uno de los desocupados.