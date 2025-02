Molina: “Este gobierno no da de baja cooperativas, las asesora, acompaña y fortalece”

Así lo manifestó Martín Molina, subsecretario de Cooperativas y Mutuales dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración en referencia a la medida que ejecutó el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en todo el país. Además, enumeró las acciones que se llevan adelante desde Provincia como fiscalizar, capacitar y acompañar los procesos de desarrollo en los proyectos santacruceños.

El funcionario provincial, en diálogo con la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios, hizo hincapié en que desde el mes de enero avanzaron con la capacitación y educación para resolución de problemas administrativos que surgieron de Nación con las cooperativas.

Recordemos que, en el transcurso del año 2024, a través de la RESOLUCIÓN 878/24, el INAES del ministerio Capital Humano intimó a todas las cooperativas y mutuales que adeudaban documentación a regularizarla. Eran 7873 cooperativas y 417 mutuales de todo el país, de las cuales 268 organizaciones pertenecían a Santa Cruz.

Por ende, las que no cumplieron con dicha regularización fueron suspendidas por la Resolución 3208/24 y sobre las que se dispuso la instrucción de sumario.

En Santa Cruz “no cumplían con la documentación, no estaban trabajando de manera normal”, describió el subsecretario y enfatizó “nos encontramos con ese problema cuando arrancamos a trabajar con este gobierno. Dimos capacitaciones, nos reunimos una y cien veces con las cooperativas, y solucionamos muchos temas administrativos”.

“De las 268, quedaron 102 cooperativas con inconvenientes, pero no porque no tenían su documentación presentada ante nosotros, sino porque no lo hicieron ante el INAES. Esa es una doble responsabilidad, la local y la nacional. Sobre el INAES nosotros no tenemos intervención porque se maneja a través de la clave fiscal de cada cooperativa”, afirmó.

Molina recalcó que Nación solicitó imperiosamente cumplimentar los requisitos y su falta generó bajas. “Desde nuestra área de fiscalización y auditoría, insistimos en que actualicen sus archivos. Se les dio capacitación presencial y virtual, estuvimos todos los días, incluso sábados, domingos y feriados porque sabemos que son fechas posibles para que los cooperativistas puedan asistir. Sin embargo, no hicieron el Trámite a Distancia y eso trajo consecuencias”.

Por ello, “está la responsabilidad y la solidaridad”, describió el funcionario y aseveró “una cooperativa es un grupo de personas que trabajan de manera solidaria, responsable, y esa parte no la están cumpliendo, no están entendiendo que la seriedad que ellos le dan a su trabajo depende la tranquilidad de sus compañeros”.

Contratos con Educación

En otro pasaje de la entrevista, Martín Molina sostuvo que las medidas adoptadas por Nación trajeron consecuencias en cooperativas que tenían contratos con el Consejo Provincial de Educación y que estaban vigentes.

“Hubo tres organizaciones que no presentaron la documentación. Una de ellas logró solucionarla de inmediato porque era un simple error. Y hay dos que están en 28 de Noviembre y en Río Turbio, que no habían subido la documentación. De igual forma, hay que ser muy claros y muy prudentes, ninguna de las personas que trabaja en las escuelas queda afuera”, recalcó.

“Mañana viajo a la Cuenca Carbonífera para hablar con los cooperativistas y llevarles tranquilidad de que su trabajo está garantizado, que van a cobrar en tiempo y en forma. Que las demoras que hay no son responsables del gobierno, sino de las cooperativas en las que trabajan que no cumplen con los requisitos exigidos”.

“Este gobierno no da de baja las cooperativas, las ayudamos, acompañamos, asesoramos y fortalecemos para que funcionen bien, para que tengan su documentación en regla”, indicó el subsecretario Martín Molina.

“Ahora estamos creando guías de autoevaluación para que ellos sepan cuáles son los muy buenos procederes del cooperativismo. Tienen impresa la ley, con nuestros requisitos y consejos. Asimismo, el área de capacitación saldrá a toda la provincia a dar clases, a ayudarlos, a apoyarlos y también a ver cómo podemos fortalecerlos”, finalizó Molina.

Desde la Subsecretaria de Cooperativas y Mutuales del MDII recuerdan que para las dudas e inquietudes la vía de contacto es: cooperativasymutuales@santacruz.gob.ar