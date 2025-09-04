Modernización en el Estado: capacitan a personal en el uso del sistema GDE

En el marco del proceso de modernización de la administración pública, la Secretaría de Modernización e Innovación de la Provincia inició una serie de capacitaciones sobre el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). La actividad, que se desarrolló en el centro de capacitación de FOMICRUZ, contó hoy con la presencia de autoridades provinciales y tiene como objetivo el agilizar los procesos administrativos para brindar respuestas más rápidas a la ciudadanía.

La ministra Secretaría General de la Gobernación, María Cecilia Borselli, presente en esta instancia destacó la importancia de esta formación. “Lo que se busca es agilizar los procesos administrativos para que la gente tenga una respuesta más rápida a los requerimientos”, señaló en declaraciones brindadas a la subsecretaría de Producción y Contenidos.

En la misma línea, el subsecretario de Función Pública, José Eduardo Vera, valoró la participación del personal. “La gente de Recursos Humanos y del Ministerio vinieron con muchas ganas de aprender, de salir adelante”, expresó, resaltando la buena predisposición de los asistentes.

Borselli también subrayó la rápida adhesión a la convocatoria. “Nosotros iniciamos esta capacitación no hace más de una semana y, como verás, está completo. Esto implica un verdadero cambio de cultura”, afirmó, agradeciendo además el acompañamiento de la Secretaría de Modernización en este proceso.

Desde el Gobierno Provincial adelantaron que las capacitaciones continuarán a lo largo del año para alcanzar a todas las áreas, consolidando así una gestión más eficiente, transparente y al servicio de los santacruceños.