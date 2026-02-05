Minera Don Nicolás crece, pero Santa Cruz no: fuerte reclamo de CAPROMISA

Proveedores locales señalan el bajísimo nivel de compre local de la operadora Cerrado Gold en Santa Cruz.

Mientras en los medios de comunicación se multiplican los anuncios sobre avances productivos, inversiones, extensión de la vida útil del yacimiento y logros operativos de Minera Don Nicolás (Cerrado Gold Inc), la realidad que atraviesan las pequeñas y medianas empresas de Santa Cruz es muy distinta.

Así lo advierte CAPROMISA, que vuelve a expresar su profunda preocupación por el bajísimo nivel de compre local de la operadora, la ausencia de políticas tangibles orientadas al desarrollo de proveedores y al fomento del empleo local, y la persistencia de prácticas comerciales que, según la Cámara, afectan negativamente la sustentabilidad de las pymes de la provincia.

Desde la Cámara de Proveedores Mineros señalan que, pese a los reiterados anuncios de crecimiento y aumento de producción del yacimiento ubicado en el Macizo del Deseado, dicho incremento no se traduce en un impacto positivo sobre la economía local. Por el contrario, desde la entidad advierten que el esquema operativo vigente responde a una lógica extractiva brutal, desacoplada de las demandas actuales del territorio, que no se traduce en desarrollo para los proveedores ni para los trabajadores santacruceños, no fortalece el entramado productivo provincial ni genera retorno de valor sostenible para las comunidades de Santa Cruz.

Los reclamos de los proveedores asociados a CAPROMISA son recurrentes. Señalan que, mientras la operadora comunica procesos de expansión, incorporación de nueva tecnología y una supuesta minería moderna, el análisis de los indicadores reales de empleo local y compre local ubica a Minera Don Nicolás entre los niveles más bajos de la región, y advierten que muy posiblemente dichos valores se encuentren por debajo de los mínimos establecidos por la normativa vigente. En ese marco, los números reflejan un modelo productivo que, a su juicio, responde a una lógica extractiva de carácter primario: destinada a extraer recursos a costo mínimo y maximizar la renta, sin generar retorno de valor en el territorio.

Un crecimiento que no derrama

Las comunicaciones públicas de Minera Don Nicolás (Cerrado Gold Inc) destacan la aceleración de la exploración, la transición a minería subterránea y la extensión de la vida útil del yacimiento. Sin embargo, desde CAPROMISA señalan que dicha expansión no se encuentra acompañada por un desarrollo local acorde, ni por una integración efectiva y sostenida de las pymes santacruceñas a la cadena de valor y a los procesos de compra y contratación de la operadora.

“Los proveedores locales no están recibiendo oportunidades de trabajo derivadas de la ampliación de la producción, de las inversiones en modernización ni de los mejores resultados de la empresa. El crecimiento existe en los comunicados, pero no se ve reflejado en las pymes de Santa Cruz ni en las comunidades”, señalaron desde la entidad.

Además, desde la Cámara advirtieron que, de acuerdo con las consultas realizadas a sus socios, la exclusión de los proveedores locales en el yacimiento es sistemática, y el descontento con la Minera Don Nicolás es creciente y generalizado. Los relevamientos muestran que se trata de la operadora con peor imagen entre los proveedores locales y con vínculos más débiles con las comunidades, en comparación con otras mineras que desarrollan actividad en la provincia.

Desde CAPROMISA explicaron que la entidad viene solicitando desde hace tiempo a la operadora una mejora en sus prácticas de compra y un compromiso que se traduzca en acciones concretas y verificables orientadas a impulsar el desarrollo de los trabajadores y las pymes de Santa Cruz.

En ese marco, se llevaron adelante reuniones institucionales, encuentros con gerencias, planteos formales y propuestas de trabajo conjunto orientadas a avanzar en una mayor integración de proveedores locales. Sin embargo, desde la Cámara señalan que, a partir del seguimiento realizado, dichas instancias no se tradujeron en modificaciones sustanciales en los procesos de compra, ni en el modelo de contratación, ni en acciones concretas destinadas a fortalecer el desarrollo de las pymes de la provincia.

“Este no es un reclamo nuevo. CAPROMISA viene planteando desde hace tiempo la necesidad de un cambio visible en las políticas de contratación y operación de la empresa, y en la gestión del vínculo con los proveedores locales. Sin embargo, a partir del seguimiento realizado por la entidad, en la práctica no se han verificado modificaciones significativas en los procesos de compra ni en la relación con las pymes de Santa Cruz”, señalaron desde la Cámara.

En ese sentido, desde la entidad remarcaron que el reclamo no se basa únicamente en percepciones, sino también en datos concretos relevados por la Cámara. Según un análisis comparativo por operadora correspondiente al período 2025, Minera Don Nicolás se posiciona como la empresa con menor volumen de solicitudes de cotización dirigidas a proveedores de la provincia, registrando una participación sensiblemente inferior al resto de las operadoras y consolidando una tendencia sostenida de baja demanda hacia proveedores locales.

Desde CAPROMISA advierten que, a partir del modelo de contratación actualmente observado, resulta difícil alcanzar niveles significativos de compre local, dado que no se evidencian políticas activas orientadas a priorizar firmas de la provincia, ni un trabajo sistemático con las cámaras empresarias para mejorar los procesos de contratación y vinculación comercial, lo que impacta negativamente en las comunidades locales, donde las pymes santacruceñas son el motor económico y traccionan el empleo local.

Plazos de pago que asfixian a las pymes

Uno de los puntos más críticos señalados por la Cámara está vinculado a los plazos y condiciones de pago aplicados a los proveedores. Según detallaron desde CAPROMISA, la operadora trabaja con plazos que se extienden a 60, 90 y hasta 120 días, una práctica que, en el actual contexto de emergencia económica, genera un impacto altamente negativo sobre las pymes locales.

Desde la entidad explicaron que, de acuerdo con los relevamientos y testimonios recogidos entre empresas asociadas, la dilación sistemática de los pagos produce un deterioro significativo en la situación financiera de los proveedores, afectando su capital de trabajo y comprometiendo la continuidad de sus operaciones.

“En la práctica, la operadora se financia con los proveedores locales. Los plazos prolongados hacen que los montos de las contrataciones se licúen y que las pymes pierdan el valor real de su trabajo. En muchos casos, empresas que comienzan a trabajar bajo estas condiciones terminan con resultados económicos negativos”, señalaron desde la Cámara.

Este esquema impacta de manera directa en toda la cadena productiva: dificulta el pago de salarios, el cumplimiento de obligaciones fiscales, la reposición de insumos y la posibilidad de reinversión, y obliga a los proveedores a recurrir a financiamiento de alto costo para sostener su actividad frente a la dilación de los pagos que la operadora repite en forma sistemática.

“No se puede hablar de desarrollo local cuando las condiciones comerciales de una operadora ponen en riesgo la sustentabilidad de las pymes”, remarcaron.

Un modelo extractivo que no deja retorno de valor en la provincia

Desde CAPROMISA señalaron que, a partir del análisis del impacto territorial de la actividad, el modelo minero que aplican algunas compañías no está generando un retorno de valor efectivo para Santa Cruz, pese a la magnitud de los recursos extraídos y a los reiterados anuncios de expansión productiva.

“La minería puede y debe ser una palanca de desarrollo para la provincia, pero eso solo es posible si se respeta el compre local, se integran proveedores santacruceños y se generan condiciones comerciales previsibles, justas y transparentes para trabajar”, afirmaron desde la entidad.

Exigen cambios y mantienen abierta la instancia de diálogo

Finalmente, la Cámara exigió cambios concretos e inmediatos en los procesos de compra y contratación de Minera Don Nicolás: una mayor participación de proveedores locales, el cumplimiento de los porcentajes mínimos de compre y empleo local establecidos por la normativa vigente, plazos de pago razonables, contratos con condiciones claras y previsibles, y un compromiso efectivo de la operadora de trabajar de forma sostenida junto a CAPROMISA para potenciar el desarrollo de proveedores locales y fortalecer el entramado productivo provincial.

“Seguimos dispuestos al diálogo, pero el diálogo debe traducirse en hechos. Santa Cruz necesita un modelo minero que genere empleo, fortalezca a sus pymes y garantice un retorno de valor efectivo en el territorio, y desde la Cámara observamos que aún existen operadoras cuyo modelo de gestión se encuentra desconectado de las necesidades reales del territorio. Desde nuestra posición institucional, sostenemos que un esquema extractivo sin desarrollo local equivale, en términos económicos y territoriales, a un saqueo moderno, y es un modelo que no puede consolidarse porque compromete el futuro productivo de la provincia. Los anuncios ya no alcanzan: es tiempo de acciones concretas que impulsen el desarrollo local y construyan valor en el suelo santacruceño”, concluyeron.