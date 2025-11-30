Muere un hombre tras una pelea en Río Gallegos

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, durante la mañana del 30 de noviembre de 2025, personal de la División Comisaría Sexta de Río Gallegos intervino en un grave incidente ocurrido en un complejo de departamentos ubicado sobre calle Castagnino, donde un hombre perdió la vida tras una riña en la que habría mediado un arma blanca.



A las 06:35 horas, tras la alerta emitida por el Centro de Despacho, efectivos se desplazaron al lugar encontrando a un hombre mayor de edad tendido sobre la vereda, sin signos vitales y con una lesión punzocortante visible. El servicio médico llegó minutos después y confirmó el fallecimiento.



En el lugar se encontraba otro hombre, también mayor de edad, quien manifestó haber estado presente durante el altercado. Según sus primeras declaraciones, se encontraba en su vivienda junto a un conocido cuando habría ingresado la víctima de manera repentina, portando un arma blanca. Afirmó que, ante la presunta agresión, respondió utilizando otro elemento similar, lo que derivó en la lesión mortal. Estas manifestaciones, no constituyen aún valoración definitiva, en el marco de una investigación en curso.



Por directivas del Juzgado de Instrucción N° 3, las dos personas que se encontraban en la vivienda señalada fueron trasladadas a la División Comisaría Sexta, donde quedaron aprehendidas en carácter de incomunicadas, a disposición del magistrado interviniente.



El sector del hecho fue preservado de inmediato, trabajando en conjunto con la División Criminalística Río Gallegos, que realizó las pericias correspondientes y procedió al secuestro de elementos de interés para la causa, entre ellos dos armas blancas y dispositivos electrónicos. A su vez, el cuerpo de la víctima fue examinado preliminarmente y luego trasladado a la morgue judicial para la autopsia de rigor.



Posteriormente, y conforme instrucciones judiciales, se efectuaron diligencias procesales tanto en la vivienda de la persona fallecida como en el domicilio vinculado a los aprehendidos, obteniéndose nuevos elementos relevantes para el avance de la investigación. Se dispuso también la realización de extracción de muestras biológicas y el secuestro de prendas de vestir de los involucrados.



La investigación continúa bajo la conducción del Juzgado de Instrucción N° 3, con colaboración de la División Investigaciones Río Gallegos, orientándose todas las actuaciones a esclarecer con precisión la mecánica del hecho y las circunstancias que derivaron en el fallecimiento.

