“Más Gestión” acerca trámites y servicios municipales al barrio 8 de Julio

La Municipalidad de Caleta Olivia puso en marcha una nueva edición del dispositivo territorial en la Unión Vecinal del barrio 8 de Julio, con el objetivo de acercar distintos organismos a la comunidad. La propuesta se extenderá hasta el viernes 15 de mayo de 14:00 a 17:00 horas.

En este marco, la directora de Atención al Vecino, Patricia Oses, explicó que durante toda la semana estarán presentes diversas áreas municipales y provinciales como: Registro Civil, IDUV, Desarrollo Social, Caja Volante, Tránsito, Policía de Santa Cruz con emisión de certificados de domicilio, Servicios Públicos, Distrigas, Defensa del Consumidor y Extranjería.

Asimismo, Oses destacó la importancia de continuar acercando este tipo de propuestas a los barrios y garantizar que toda la comunidad pueda acceder de manera más rápida y sencilla a los distintos servicios.

“Cualquier vecino de Caleta Olivia se puede acercar y realizar el trámite que necesite. No es solamente para el barrio 8 de Julio, sino también para barrios cercanos y para toda la comunidad”, expresó.

Finalmente, desde la organización reiteraron la invitación a participar de esta nueva edición de “Más Gestión”, destacando el trabajo articulado entre las distintas áreas para seguir brindando respuestas y acompañamiento a los vecinos en cada sector de la ciudad.