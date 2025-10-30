Más de 60 barberos competirán en la segunda edición del “Gallegos Barber” que organiza el Municipio de Río Gallegos

Este fin de semana, el Club Boca Río Gallegos se convertirá en el epicentro de la barbería patagónica con la segunda edición del Congreso Juvenil de Barberos “Gallegos Barber”, una propuesta que reunirá a profesionales, marcas reconocidas y jóvenes talentos de toda la región.



Organizado por el Centro de Promoción de Derechos —dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad—, el evento busca fortalecer la formación y el encuentro entre jóvenes que encuentran en la barbería una salida laboral y una forma de expresión.



La jornada incluirá charlas, capacitaciones, competencias, sorteos, música en vivo y una sala de tatuajes con artistas locales y regionales. Además, se ampliará el espacio a todas las instalaciones del gimnasio y el SUM del club para recibir a visitantes de distintas localidades de Santa Cruz y de Punta Arenas.



Formación, competencia y referentes internacionales



Entre los invitados se destacan los reconocidos barberos Luca Garnica y Tupac, quienes brindarán seminarios sobre corte y tendencias. Ambos son referentes internacionales y cuentan con el apoyo de marcas como Level 3 y Babyliss.



Las competencias estarán divididas en tres categorías: Junior (de 16 a 21 años, hasta dos años de experiencia), Profesional (más de dos años de experiencia) y Total Look, que reúne a equipos de barberías junto a coloristas. Las modalidades incluirán Fade Clásico, Fast Fade y Freestyle.



“Este año duplicamos la cantidad de inscriptos, superando los 60 participantes de toda la región. Vienen chicos de Gregores, Piedra Buena, Caleta Olivia y hasta de Punta Arenas”, celebró María José Oyarzo, referente del Centro de Promoción de Derechos.



Oyarzo explicó que la idea del congreso nació a partir de los talleres de barbería impulsados por el área. “Rodrigo Gómez, quien dicta los talleres, nos propuso crear una comunidad de barberos. Él siempre decía que el barbero trabaja solo y que faltaban espacios de encuentro. Hoy, después de cinco años de talleres, más de mil jóvenes aprendieron un oficio”, señaló.



Actualmente, más de 200 jóvenes participan en los cursos de barbería y peluquería. “Vemos un interés enorme por aprender un oficio que les permita generar ingresos y colaborar en sus hogares. Es un espacio de aprendizaje, pero también de contención y futuro”, agregó.



Cultura urbana, arte y comunidad



El evento contará además con una feria de tatuajes con la participación de artistas locales y regionales, entre ellos ADN Tattoo, Marginada, Dano y Vandida. También habrá un sector de café de especialidad, a cargo de Rocco, y la presencia de importantes empresas que acompañan la iniciativa, como Wanna, Level 3, la Mutual de la Caja, El Británico, Moma y Ford.