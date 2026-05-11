Lotería de Santa Cruz suspendió el evento presencial del Telebingo Especial “Día del Trabajador” en Perito Moreno

Ante los hechos de público conocimiento ocurridos en la localidad de Perito Moreno, la presidenta de Lotería para Obras de Acción Social (LOAS), Claudia Pavez, junto a todo el equipo de la institución, expresan su más profundo pesar y acompañamiento a las familias, seres queridos y a toda la comunidad que atraviesa este doloroso momento.

En este contexto, y en señal de respeto y solidaridad con la comunidad Perito Moreno, se decidió suspender el evento presencial previsto para el próximo 17 de mayo en dicha localidad, correspondiente al Telebingo Santacruceño Especial “Día del Trabajador”.

Esta acción fue analizada y consensuada junto al equipo de trabajo de Lotería de Santa Cruz y tomada en conjunto con el intendente de Perito Moreno, Matías Treppo, priorizando el acompañamiento y el respeto hacia la comunidad en este difícil momento.

No obstante, se informa que el sorteo se realizará con normalidad, manteniendo su modalidad habitual y siendo transmitido como cada domingo a través de los canales oficiales.

Desde Lotería de Santa Cruz acompañamos a la comunidad de Perito Moreno, reafirmando nuestro compromiso de actuar con sensibilidad, respeto y responsabilidad ante circunstancias que conmueven a toda la provincia.