Lisoni: “Mi compromiso es seguir su gestión hasta que el pueblo designe al nuevo presidente”

Fueron las palabras del secretario de la comuna y actual responsable a cargo de la Comisión de Fomento de cañadón Seco, Carlos Lisoni, este domingo tras el acto central por el 215° aniversario de la Revolución de Mayo que se realizó en Caleta Olivia. Asimismo, habló sobre las elecciones a presidente de Comisión de Fomento y proyectos de obra para la comunidad.

En este sentido, Lisoni comenzó diciendo que “Nosotros, atentos a la Ley de Comisiones y Municipios que es la ley N°55, hicimos la convocatoria a una elección inmediata, por ende, pedimos a través del Poder Ejecutivo que se tomen las medidas necesarias para avanzar con la misma. Con la Ley de Lemas derogada, se necesitaba una ley electoral que pudiera establecer de forma democrática la elección.

“El Poder Ejecutivo determinó la semana pasada mediante un proyecto de ley que fue avalado por la Cámara de Diputados Provincial y que tiene algunas modificaciones y especificaciones dirigidas a Cañadón Seco dada la situación en particular que no había sido tenida en cuenta. Había un vacío legal que no contemplaba esta situación. De todas formas, esta ley es hasta el 31 de diciembre, después tendrá que generar una nueva ley electoral para el resto cuando vengan las elecciones del 2027”, explicó.

Asimismo, el secretario de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco manifestó: “Si hay algo bueno es que Soloaga transformó Cañadón desde su ruina cuando abandona YPF, hasta estos últimos días, pero lo que formó él fue un gran equipo de trabajo. La gente que está trabajando tiene experiencia, dedicación, ama a Cañadón Seco, entonces realmente seguimos un paso y su gestión por lo que mi compromiso es seguir su gestión hasta que el pueblo decida al nuevo presidente”.

Proyecto para la Comuna

Finalmente, Carlos Lisoni brindó detalles sobre proyectos de obra para la localidad. “Los proyectos se van a seguir como estábamos, nosotros teníamos un presupuesto aprobado de obras públicas, que se suma ahora lo que anunció el gobernador Claudio Vidal para la construcción de 10 viviendas y eso es muy importante para Cañadón Seco porque es una necesidad”.