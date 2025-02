Las Leonas tienen plantel definido para la ventana de febrero de la FIH Pro League

Fernando Ferrara anunció este viernes la lista de jugadoras para los partidos contra Bélgica y Australia en Santiago del Estero.

Las Leonas tienen plantel definido para disputar la segunda serie de la FIH Pro League 2024/2025 en Santiago del Estero. Para los choques contra Bélgica y Australia, el técnico Fernando Ferrara confeccionó una nómina con nueve modificaciones respecto a la última convocatoria, apostando por el regreso de varias jugadoras con experiencia y el debut de una nueva promesa.

Entre las novedades más destacadas se encuentran los regresos de Victoria Sauze y Agustina Albertario, medallistas de bronce en París 2024, así como el de Valentina Costa Biondi, quien superó una grave lesión en la rodilla.

También vuelven Paula Ortiz y Victoria Granatto, quienes no tuvieron su oportunidad en el ciclo olímpico anterior debido a su paso por el hockey europeo.

Además, Sol Lombardo vestirá nuevamente la celeste y blanca tras tres años, mientras que Lara Casas, ya recuperada de su lesión en la mano, y Stefanía Antoniazzi, que estuvo cerca de viajar a París, también fueron incluidas en la convocatoria. La única debutante será Julieta Arcidiacono, de Banco Provincia.

Las Leonas enfrentarán en dos ocasiones a Bélgica, quien logró el cuarto puesto en la capital francesa, y Australia, bronce en la última Copa del Mundo. Los compromisos se llevarán a cabo entre el 19 y 23 de febrero.

El plantel de Las Leonas para la próxima ventana de la FIH Pro League

AGUSTINA ALBERTARRIO

AGOSTINA ALONSO

LARA CASAS

JUANA CASTELLARO

CRISTINA COSENTINO

AGUSTINA GORZELANY

MARIA JOSE GRANATTO

VICTORIA GRANATTO

VALENTINA RAPOSO

ZOE DIAZ

CHIARA AMBROSINI

STEFANIA ANTONIAZZI

JULIETA ARCIDIACONO

MERCEDES ARTOLA

BRISA BRUGGESSER

VALENTINA COSTA BIONDI

SOL LOMBARDO

JULIETA JANKUNAS

VICTORIA MIRANDA

PAULA ORTIZ

LOURDES PISTHON

VICTORIA SAUZE

SOFIA TOCCALINO

EUGENIA TRINCHINETTI

El cronograma de partidos de la ventana de febrero de la FIH PRO LEAGUE

Miércoles 19 de febrero: Argentina vs Bélgica

Jueves 20 de febrero: Argentina vs Australia

Viernes 21 de febrero: Australia vs Bélgica

Sábado 22 de febrero: Argentina vs Bélgica

Domingo 23 de febrero: Argentina vs Australia

Lunes 24 de febrero: Bélgica vs Australia