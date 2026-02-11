Las Heras será sede de una nueva capacitación en Maquinaria Pesada

La iniciativa, que forma parte de un ambicioso plan provincial de introducir y perfeccionar, busca dar respuesta a la alta demanda de formación técnica en el interior profundo de la provincia.

En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de la Provincia, la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) , la empresa Distrigas S.A. y el Municipio de Las Heras, se confirmó la realización de una nueva jornada de talleres teórico-prácticos centrados en el manejo y mantenimiento de Maquinaria Pesada. El evento tendrá lugar el próximo 2 de marzo en dicha localidad, marcando el inicio del calendario formativo de este año.

Esta nueva instancia surge como respuesta directa al balance positivo obtenido durante el ciclo 2025, donde la participación superó las expectativas iniciales y dejó en evidencia la necesidad de descentralizar el conocimiento técnico. Para este 2026, la gestión provincial ha decidido priorizar el alcance territorial, asegurando que ninguna localidad quede fuera del esquema de actualización profesional.

Continuidad y compromiso territorial

Maximiliano Gómez, referente a cargo de las Capacitaciones de Maquinaria Pesada, brindó detalles sobre la visión de este ciclo y la importancia de cumplir con los objetivos trazados. “El éxito que tuvimos en 2025 no fue solo por la cantidad de asistentes, sino por la calidad del intercambio técnico. Debido a esa gran recepción, este año nuestro compromiso es llegar a cada punto de la provincia. Vamos a avanzar con el programa provincial abarcando todas aquellas localidades que habían quedado pendientes el año pasado”.

Asimismo, el funcionario destacó que estas jornadas no son eventos aislados, sino parte de una política de estado que busca optimizar los recursos públicos: “Un futuro maquinista bien capacitado no solo trabaja de forma más segura, sino que prolonga la vida útil de las máquinas del Estado, lo que se traduce en un ahorro y una mejor gestión de los servicios para los vecinos de Santa Cruz”.

Metodología de trabajo

La jornada en Las Heras se dividirá en dos módulos complementarios:

Módulo Teórico: Centrado en normativas de seguridad vigentes, nuevas tecnologías en sistemas hidráulicos, y protocolos de mantenimiento preventivo para unidades de gran porte.

Módulo Práctico: Realizado en terreno, donde los asistentes podrán aplicar las técnicas de operación bajo la supervisión de instructores especializados, abordando situaciones reales de trabajo.

Bajo la directiva del gobernador Claudio Vidal, este plan de capacitaciones busca acortar las distancias geográficas, permitiendo que el personal técnico de los municipios y entes provinciales tenga acceso a la misma formación de excelencia, sin importar cuán alejada esté su zona de trabajo.

Con esta apuesta en Las Heras, Santa Cruz reafirma su rumbo hacia una administración más técnica, eficiente y profesional, preparando el terreno para los desafíos de infraestructura que la provincia proyecta.

Cabe resaltar que, los interesados ya pueden inscribirse a través del formulario online https://forms.gle/dc86wr5nwAqBvHiVA