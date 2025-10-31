La UNPA-UACO abre la carrera de Licenciatura en Enfermería: una oportunidad histórica para la zona norte

A partir del año 2026, la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral abrirá la Licenciatura en Enfermería, una carrera largamente esperada en la región. Las licenciadas Elizabeth Pintos y Viviana Pérez destacaron que esta propuesta académica busca fortalecer la formación de profesionales en salud y responder a una demanda sostenida en toda la zona norte de la provincia.

La Licenciada Elizabeth Pintos explicó que la creación de esta carrera fue un proceso que llevó varios años de trabajo y gestión. “Siempre la necesidad de tener esta carrera estuvo. En su momento se habilitaron dos cortes de Licenciatura en Enfermería y luego un ciclo de orientación a la salud, con gran demanda de estudiantes. Pero la llegada de la pandemia y los recortes presupuestarios impidieron su continuidad”, recordó.

Según precisó, desde la Unidad Académica Caleta Olivia se siguió trabajando para lograr la acreditación y la obtención del presupuesto necesario ante la Secretaría de Políticas Universitarias. “Se pudo acomodar el presupuesto a la realidad de hoy, y llegó la resolución que aprueba la Licenciatura. Es decir, se aprobaron los cinco años de carrera, porque en la etapa anterior solo estaban autorizados los tres primeros”, detalló Pintos.

La carrera comenzará a dictarse en 2026 y tendrá vigencia, al menos, hasta 2030. “Cuando se pensó en esta propuesta, no se pensó solo en Caleta Olivia, sino en toda la zona norte de la provincia, para que las personas interesadas puedan venir a estudiar aquí, donde están dadas las condiciones”, destacó la licenciada. Además, subrayó que los estudiantes contarán con formación técnica en gabinetes especializados y prácticas en el Hospital Zonal de Complejidad VIII, así como en los Centros Integradores Comunitarios (CICs). “Era una deuda pendiente en nuestra ciudad, y hoy ya podemos decir que la carrera está aprobada”, celebró.

Por su parte, la Licenciada Viviana Pérez aclaró que en el primer año (2026) se dictará únicamente el primer tramo de la carrera, y luego se incorporarán progresivamente los años siguientes. “La enfermería es una profesión esencial, basada en brindar cuidados humanizados y de calidad. Buscamos que el profesional egresado de la UNPA-UACO esté fortalecido, con los saberes y herramientas necesarias para abordar a los distintos grupos etarios”, explicó.

Asimismo, señaló que el perfil del egresado no se limitará al ámbito asistencial: “El futuro licenciado en Enfermería también estará formado para desempeñarse en docencia, investigación, gestión y administración. Eso es a lo que apuntamos: a formar profesionales integrales, capaces de construir bienestar en una realidad sanitaria en constante cambio”.