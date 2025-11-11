La Típica Tropical representará a Caleta Olivia en los festejos por el 140° Aniversario de Río Gallegos

La banda La Típica Tropical se consagró ganadora del selectivo realizado en el Centro Salteño, una jornada de música y encuentro organizada por el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, y el concejal de Caleta Olivia, Carlos Aparicio.

Con un gran clima de celebración, Caleta Olivia fue escenario de la preselección rumbo al 140° Aniversario de Río Gallegos. El evento reunió a bandas y artistas locales que buscaron un lugar en el escenario principal de los festejos de la capital santacruceña.

Las bandas participantes fueron Acantilados de Sal, Cactus Rock Nacional, La Perla Negra, Fariseos, Grito del Sur, Karen Maza, Tercer Tiempo y La Típica Tropical, que desplegaron todo su talento ante un entusiasta público.

Además, acompañaron la jornada con presentaciones especiales la Orquesta Infanto Juvenil de Cañadón Seco, el Ballet El Polvaredal y el Ballet Edhucar, sumando ritmo y color a una tarde de celebración.

El jurado estuvo integrado por la profesora Sandra Díaz, la artista local Majo Mamani y Andrea Vera, representante de la comuna de Cañadón Seco, quienes tuvieron la difícil tarea de evaluar cada propuesta y definir la banda que representará a Caleta Olivia en el escenario mayor de Río Gallegos.

Durante la apertura del evento, el concejal Carlos Aparicio destacó el valor de este tipo de instancias culturales y señaló:

“Estas actividades fortalecen la identidad local y nos permiten mostrar el talento que tenemos en Caleta Olivia. Es una alegría enorme poder acompañar a nuestros artistas y abrirles caminos en escenarios tan importantes como el de Río Gallegos”, expresó.

Al cierre, Aparicio agradeció la participación de las bandas y de todos los artistas: