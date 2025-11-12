La Provincia muestra su potencial turístico en el Fam Tour Tesoros por Descubrir

La directora Provincial de Turismo, Mercedes Zavalía, se encuentra participando en el Fam Tour “Tesoros por Descubrir”, una propuesta organizada por el Ente Patagonia Argentina en conjunto con las provincias de Santa Cruz y Chubut.

La iniciativa se desarrolla del 10 al 14 de noviembre, y busca poner en valor los atractivos turísticos de la región sur a través de un recorrido que comienza en territorio santacruceño y culmina en Chubut.

Durante la primera jornada, los participantes, entre ellos influencers Carolina Avigliano (@cadaviajeunmundo) y Nicolás Marin (@nicomarinb), junto a medios nacionales, recorrieron la ciudad de Caleta Olivia y visitaron el Museo Facón Grande en la localidad de Jaramillo, donde conocieron la historia y el legado de los trabajadores rurales de la Patagonia. Luego, el grupo continúa su viaje hacia Puerto Deseado, primera escala en Santa Cruz, donde fueron recibidos por el equipo provincial de Turismo y representantes locales.

En este primer día, Mercedes Zavalía compartió su entusiasmo por encarar esta nueva etapa al frente de la Dirección Provincial de Turismo, agradeciendo la confianza depositada por la ministra de la Producción y el acompañamiento del Gobierno de Santa Cruz.

Señaló que el principal objetivo es fortalecer el trabajo conjunto con las localidades, mantener un diálogo permanente con los actores del sector y avanzar en proyectos que impulsen el crecimiento turístico en toda la provincia.

El recorrido continuará durante la semana con excursiones a Isla Pingüino, Cabo Blanco y Campamento Darwin, para luego cerrar en Comodoro Rivadavia con actividades en Rocas Coloradas.

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, sigue mostrando su potencial turístico a nivel nacional, destacando la articulación entre el sector público, los municipios y los prestadores turísticos, en una propuesta que une naturaleza, historia y trabajo conjunto.