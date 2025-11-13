EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

La Orquesta Típica Infanto Juvenil de Cañadón Seco abrió el Preselectivo de Bandas rumbo al Aniversario de Río Gallegos en Caleta Olivia

Compartir

El conjunto musical fue invitado a inaugurar el certamen “Camino al Escenario del 140° Aniversario de Río Gallegos”, realizado en Caleta Olivia, donde compartió su talento junto a bandas locales y de Cañadón Seco en una jornada de música y comunidad.

El pasado sábado 8 de noviembre, la Orquesta Típica Infanto Juvenil de Cañadón Seco fue protagonista de la apertura del Preselectivo de Bandas “Camino al Escenario del 140° Aniversario de Río Gallegos”. Con una presentación especial, el grupo ofreció un espectáculo que marcó el inicio del evento y cautivó al público con su propuesta artística.

Durante la jornada participaron ocho bandas provenientes de Caleta Olivia y Cañadón Seco, de las cuales tres lograron avanzar a la instancia final. Finalmente, la agrupación “La Típica Tropical” resultó seleccionada, en una competencia que se destacó por el intercambio musical, el compañerismo y la presencia de numerosas familias que acompañaron a los artistas.

Además, representantes de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco formaron parte del jurado del certamen, lo que permitió fortalecer los lazos institucionales y acompañar de cerca a los músicos y músicas de la región en este importante espacio cultural.

Humor 13.11.2025

Prevén ráfagas de hasta 100 km/h: Vialidad advierte sobre riesgos en rutas provinciales por fuertes vientos

Salud realizó charla informativa y vacunación ante posibles contactos estrechos

También