La Orquesta Típica Infanto Juvenil de Cañadón Seco abrió el Preselectivo de Bandas rumbo al Aniversario de Río Gallegos en Caleta Olivia

El conjunto musical fue invitado a inaugurar el certamen “Camino al Escenario del 140° Aniversario de Río Gallegos”, realizado en Caleta Olivia, donde compartió su talento junto a bandas locales y de Cañadón Seco en una jornada de música y comunidad.

El pasado sábado 8 de noviembre, la Orquesta Típica Infanto Juvenil de Cañadón Seco fue protagonista de la apertura del Preselectivo de Bandas “Camino al Escenario del 140° Aniversario de Río Gallegos”. Con una presentación especial, el grupo ofreció un espectáculo que marcó el inicio del evento y cautivó al público con su propuesta artística.

Durante la jornada participaron ocho bandas provenientes de Caleta Olivia y Cañadón Seco, de las cuales tres lograron avanzar a la instancia final. Finalmente, la agrupación “La Típica Tropical” resultó seleccionada, en una competencia que se destacó por el intercambio musical, el compañerismo y la presencia de numerosas familias que acompañaron a los artistas.

Además, representantes de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco formaron parte del jurado del certamen, lo que permitió fortalecer los lazos institucionales y acompañar de cerca a los músicos y músicas de la región en este importante espacio cultural.