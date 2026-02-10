La Municipalidad de Río Gallegos abrió la inscripción para la Colonia de Adultos Mayores

Este lunes se llevó adelante, en los gimnasios municipales, la inscripción para la Colonia de Adultos Mayores, que se desarrollará del 18 al 27 de febrero. La propuesta combina actividades recreativas, deportivas y culturales.

Melisa Martínez, líder deportiva del gimnasio municipal 17 de Octubre, detalló que la colonia contará con un amplio cronograma que incluye talleres deportivos, Newcom, juegos de mesa, paseos y recorridos por distintos espacios de la ciudad, además de obras de teatro y jornadas de pileta.

En ese sentido, Martínez destacó la importancia de contar con el número final de inscriptos para una correcta organización “Tenemos muchas ideas y propuestas, y una vez que sepamos cuántas personas participan vamos a poder planificar mejor cada actividad”.

Las actividades se desarrollarán de 9 a 12 horas, mientras que las jornadas con pileta tendrán un horario extendido de 10 a 14.

Como parte de las propuestas especiales, durante la colonia se realizará la elección del Rey y la Reina del Verano, con el objetivo de promover la participación, la integración y el disfrute de los adultos mayores.