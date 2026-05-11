La Municipalidad de Caleta Olivia adhirió al duelo provincial por la tragedia en Perito Moreno

A través de un comunicado oficial, la Municipalidad de Caleta Olivia expresó su acompañamiento a las familias afectadas por la tragedia ocurrida en la localidad de Perito Moreno, sumándose al duelo provincial decretado tras el lamentable hecho que conmociona a toda Santa Cruz.

En el mensaje difundido públicamente, el intendente Pablo Carrizo junto a integrantes del Gabinete Municipal manifestaron su solidaridad y acompañamiento hacia quienes atraviesan este difícil momento.

Desde el Ejecutivo local remarcaron la importancia de acompañar a la comunidad santacruceña frente a una situación de profundo dolor, manteniéndose cerca de las familias afectadas y adhiriendo a las medidas de duelo establecidas en toda la provincia.