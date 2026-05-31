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La Municipalidad continúa con la entrega de leña a familias en el marco del Plan Invernal

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La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, lleva adelante la entrega de leña destinada a familias que no cuentan con conexión a la red de gas en sus domicilios, como parte de las acciones contempladas en el Plan Invernal.

El operativo tiene como objetivo acompañar a los hogares que dependen de la leña para calefaccionarse durante los meses de bajas temperaturas, garantizando el acceso a un recurso fundamental para afrontar la temporada invernal en mejores condiciones.

Desde el área de Desarrollo Social se realizan relevamientos y seguimientos permanentes para identificar las necesidades de las familias y coordinar la distribución de la leña de manera organizada, priorizando a los sectores más vulnerables.

Esta iniciativa forma parte de las políticas de asistencia que el municipio desarrolla durante el invierno, con el fin de brindar acompañamiento a quienes más lo necesitan y contribuir al bienestar de los vecinos y vecinas de la ciudad.

Las entregas continuarán de acuerdo con el cronograma establecido por la Secretaría de Desarrollo Social, alcanzando a distintos barrios de Caleta Olivia. Además se trasladó leña a uniones vecinales y Centros Integradores para que los vecinos que cuentan con movilidad puedan retirar.

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