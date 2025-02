La justicia pidió el desafuero del diputado de SER: “El Gobierno sabía que Españón estaba denunciado por abusar mujeres y no le importó”

Este jueves, la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción judicial solicitó a la Legislatura de Santa Cruz, que proceda al desafuero del diputado de Por Santa Cruz, Fernando Españón, acusado de haber abusado de dos de sus secretarias. La secretaria de Gobierno de Río Gallegos le pidió que el bloque oficialista “repete el derecho de las denunciantes a tener un juicio”.

Si bien el legislador de Claudio Vidal está imputado y procesado en siete causas, algunas por abuso de autoridad y corrupción de fondos públicos, en este caso, se solicita su desafuero para poder establecer una fecha de juicio en las denuncias por violencia sexual.

“Españón Fernando s/Abuso Sexual Simple (3 hechos) bajo la modalidad de abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia”, es el expediente por el cual ingresó una nota a la Cámara de Diputados, en la que solicitan que, para poder fijar la fecha de juicio, “el desafuero a la Honorable Cámara de Diputados de la provincia” y que se expida conforme lo establece el Código Procesal Penal de Santa Cruz.

Desde su asunción como legislador, la secretaria de Gobierno de Río Gallegos, Sara Delgado, viene advirtiendo sobre el escandalo que esto representa para un actor que pone la “moral” en la centralidad de su discurso. “¿Con qué cara estos tipos nos hablan de ficha limpia cuando tuvieron a un multiprocesado y acusado de abuso sexual a mujeres como jefe de bloque?” se preguntó la funcionaria, asegurando que “las victimas de estos actos de violencia sexual están esperando una reparación, la merecen y la Cámara debe hacer lo correcto, que es desaforar a Españón para que sea juzgado”.

En la misma misiva, la justicia solicitó que se ponga en conocimiento de su decisión al Consejo de la Magistratura.“Vidal sabía que Españón estaba denunciado por abusar de mujeres y no le importó, al contrario, junto al misógino del vicegobernador decidieron que fuese su representante nada más y nada menos que en el Concejo de la Magistratura.

Son un escándalo y nos siguen hablando de moral con la bragueta abierta”, insistió Delgado. La primera denuncia penal por el delito de abuso sexual fue realizada por C. G, quien cumplía funciones en la secretaria privada del entonces intendente de 28 de Noviembre.

La mujer relató que Españón le exigía favores sexuales a cambio de garantizarle su continuidad laboral, cuestión a la que se negó sistemáticamente y le valió el despido injustificado en diciembre del 2022.

“Hoy termino mi jornada laboral con un telegrama en mano… Me hecha porque no quise hacer lo que él pedía, porque no quise servirme en bandeja para él, porque no accedí a bajarme bajo un escritorio, porque no deje que me hiciera lo que él quería, por eso, por no acceder a cumplir sus placeres”, había relatado la mujer que admitió haber vivido “un calvario”.