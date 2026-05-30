La importancia del banco de sangre: “Nos debemos a nuestra gente”, destacó José Gutiérrez



El director del Centro Regional de Hemoterapia de Río Gallegos, José Gutiérrez habló del trabajo coordinado que realiza el Banco de Sangre en toda la provincia; la importancia de la donación voluntaria; y el compromiso permanente del sistema sanitario santacruceño para garantizar una atención segura, eficiente y solidaria.

Como parte de las acciones de promoción que se impulsan desde el Gobierno de Santa Cruz a través el Ministerio de Salud y Ambiente, hoy te contamos la importancia del Banco de Sangre en la provincia porque ayuda a salvar vidas.

Actualmente, el mismo posee una estructura que está dividida en dos zonas: norte y centro-sur. Al mismo tiempo, cada hospital cuenta con su propio servicio de hemoterapia. “Son servicios en los cuales se informan las necesidades que tiene cada nosocomio, se asiste y además se realizan las prácticas correspondientes de acuerdo con las necesidades que poseen tales como glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crío”, explicó el doctor José Gutiérrez, director del Centro Regional de Hemoterapia, que funciona en el Hospital Regional Río Gallegos.

Durante el diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, el profesional contó que su función es coordinar todo el sistema del Banco de Sangre en la provincia. Asimismo, indicó que el equipo trabaja en un sector del Hospital Regional y cubre las necesidades que se presentan en localidades como Puerto San Julián, Gobernador Gregores, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, El Calafate, Río Turbio y Río Gallegos, tanto en el ámbito público como privado.

Más adelante, el especialista sostuvo que durante los últimos años se trabajó intensamente en “esquemas de coordinación y dinámicas de funcionamiento para poder brindar un servicio eficiente que permita atender las necesidades de la comunidad como corresponde. Siempre hay algo más que se puede hacer o perfeccionar”.

Protocolos y trazabilidad

A la hora de realizar una transfusión o asistir a un paciente que requiere una operación, se pone en marcha un protocolo específico de actuación. “El personal sanitario toma muchos recaudos con todas las unidades de sangre y trabaja sabiendo de la importancia de su labor en todas las localidades de Santa Cruz porque existe una trazabilidad de cada unidad”, explicó Gutiérrez.

En ese sentido, detalló que se examinan los datos e información proporcionados por la persona que dona sangre de manera voluntaria. Luego, el equipo técnico registra en el sistema cómo se obtiene la unidad, en qué condiciones, qué estudios recibe y hacia dónde se deriva.

Tras verificar las características del proceso, se realiza un doble control: uno efectuado por el personal de salud y otro respaldado por el sistema informático. Posteriormente, se separan los distintos hemo componentes obtenidos de la unidad, entre ellos glóbulos rojos, plaquetas, plasma y crioprecipitados.

La sangre es resguardada bajo estrictos protocolos en el sector de distribución del Banco de Sangre. En este contexto, el especialista recordó que la sangre “es un tejido, no se lo puede comprar”, motivo por el cual resulta fundamental fomentar la donación voluntaria.

“Nosotros estamos abocados a generar espacios en los cuales se realice la donación voluntaria y promover que las personas vengan al Banco de Sangre para brindarnos esa materia prima que, al encontrarse en condiciones, se pone al alcance de los profesionales para su uso”, remarcó.

Promoción y campañas solidarias

El doctor Gutiérrez destacó además el trabajo que desarrolla el área de promoción mediante la instalación de puestos de extracción y campañas comunitarias destinadas a concientizar sobre la importancia de donar sangre.

“Generamos eventos que nos permiten ampliar y reponer el caudal de sangre existente gracias a las donaciones de los vecinos, que nos ayudan a atender los requerimientos de este tejido vital tanto en Río Gallegos como en las localidades del interior”, expresó.

En ese marco, explicó que la demanda de sangre “resulta significativa en toda Santa Cruz” y afirmó que el sistema instalado fue perfeccionándose con el paso de los años, incorporando nuevas técnicas y procedimientos para brindar mayor seguridad y reducir tiempos de respuesta, siempre respetando las normativas vigentes.

Requisitos y horarios para donar sangre

Más adelante, el especialista sostuvo que quienes deseen donar sangre deben concurrir obligatoriamente con el Documento Nacional de Identidad. Luego deberán completar una planilla y mantener una entrevista con un profesional de la salud.

Las donaciones se reciben en el Banco de Sangre del Hospital Regional, Planta Baja, ubicado en calle José Ingenieros 98 de Río Gallegos. El horario de atención es de lunes a viernes de 7:30 a 14:30, mientras que los sábados las personas podrán donar de 7:30 a 13:30.

Asimismo, Gutiérrez explicó que los glóbulos rojos tienen una duración de entre 35 y 42 días, mientras que las plaquetas solamente duran cinco días, razón por la cual resulta fundamental contar permanentemente con donantes voluntarios que permitan renovar el stock disponible.

Una trayectoria ligada a la medicina transfusional

Durante la entrevista, el profesional recordó que hace 16 años vive en Santa Cruz y manifestó sentirse agradecido con la provincia por haberle brindado la posibilidad de crecer profesionalmente.

“Esta tierra me brindó la oportunidad de ejercer e ir creciendo a nivel profesional cumpliendo funciones desde el año 2012. Nunca he perdido el entusiasmo en avanzar y construir una base fuerte en lo que se refiere a la medicina transfusional”, expresó.

El médico relató además que inició su formación en el Banco de Sangre del Hospital de Clínicas de la ciudad de Córdoba, donde se desempeñó como practicante, jefe de guardia y posteriormente trabajó en el área de cirugía cardiovascular. Más adelante desarrolló tareas en Medicina General y Familiar como médico rural en la zona sur de Río Negro antes de radicarse definitivamente en Santa Cruz.

Actualmente, además de su función en el sistema sanitario santacruceño, es miembro de la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología, integrante de la Academia Nacional de Medicina y participa en el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional.

“Nos debemos a nuestra gente”

Al hablar sobre la motivación que impulsa su trabajo diario, el doctor José Gutiérrez aseguró que su vocación está ligada al servicio hacia los demás. “Mi trabajo consiste en ayudar a las personas y eso es fundamental para darle sentido a la carrera. Todas las mañanas me levanto con esperanza y sabiendo que nuestra labor es brindar alivio al que más lo necesita”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia del trabajo articulado entre el sistema sanitario y la comunidad, y señaló que las recientes colectas externas de sangre permitieron obtener resultados muy positivos.

“En las últimas semanas organizamos colectas externas y nos fue muy bien. En el Sindicato de Luz y Fuerza tuvimos una concurrencia de 58 personas con 47 donaciones, mientras que en otra colecta contamos con 36 personas y 27 donaciones. Son 74 unidades de sangre que ingresaron al banco y que sirven para solucionar las necesidades de nuestra población”, indicó.

Finalmente, el especialista reflexionó acerca de la importancia del trabajo en equipo dentro del sistema de salud y sostuvo que cada integrante cumple un rol fundamental. “Nosotros nos debemos a nuestra gente. Tenemos que trabajar para hacer la salud grande y fuerte en Santa Cruz, permitiendo que su población acceda a una mejor calidad de vida”, concluyó.