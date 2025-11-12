“La idea de salud y normalidad hay que ponerla en discusión”: Lía Guerra invita a reflexionar en las II Jornadas de Psicología y Sociedad

La Lic. Lía Guerra dialogó con Voces y Apuntes sobre las II Jornadas “Psicología y Sociedad: Debates en Salud Mental”, que se desarrollarán el 14 y 15 de noviembre en Caleta Olivia. El encuentro busca generar un espacio de reflexión colectiva sobre los discursos, prácticas y determinantes sociales que atraviesan la salud mental en la actualidad.

La Licenciada Lía Guerra invitó a la comunidad a participar de las II Jornadas “Psicología y Sociedad: Debates en Salud Mental”, una propuesta que tiene como objetivo abrir un espacio de debate, análisis y reflexión sobre cómo se entiende la salud mental en el contexto actual.

“Hacemos llegar a la comunidad esta invitación a participar de este espacio de debate sobre lo que nos atraviesa a todos y todas de alguna manera, en términos de los padecimientos anímicos y subjetivos”, expresó.

La profesional explicó que la jornada lleva el nombre de Psicología y Sociedad porque busca poner en consideración las formas en que la psicología, como disciplina científica, participa en la clasificación de las personas, y cómo esas categorías muchas veces dejan de lado los determinantes sociales de la salud. “A menudo la idea de salud se asocia exclusivamente a lo biológico o a lo cerebral, siguiendo las neurociencias, y se omite la dimensión social que también influye en el bienestar”, sostuvo Guerra.

Asimismo, destacó que muchas situaciones cotidianas se patologizan como trastornos cuando, en realidad, son respuestas normales ante experiencias traumáticas. En esa línea, remarcó la necesidad de “problematizar la idea del trastorno y revisar hasta qué punto tiene que ver con la naturaleza del organismo o con las condiciones de vida que nos toca atravesar”.

“La idea de salud y normalidad hay que ponerla en discusión”, subrayó.

Las jornadas —de carácter arancelado— están dirigidas a profesionales, estudiantes, docentes y público interesado en repensar el papel de la psicología en la definición de los parámetros de normalidad y las intervenciones que derivan de ellos. El viernes 14 de noviembre las actividades se realizarán de 17 a 21 horas, mientras que el sábado 15 continuarán de 9 a 16 horas en el Aula 20 de la Unidad Académica Caleta Olivia.

El programa incluirá conferencias, paneles y talleres sobre temáticas como el suicidio en clave de género, los abordajes corporales y comunitarios, las intervenciones psicomotrices en la infancia y el malestar adolescente. Entre las disertantes se encuentran Lía Guerra, Mónica Zapata, Yohana Sarmiento, Raquel Carrizo, Martina Coronel y Sandra Bergier.

Las inscripciones se realizan a través del formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/XxNovKVs4unEStSp6.