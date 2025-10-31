La Escuela de Suboficiales y Agentes conmemoró su 51 Aniversario

La División Escuela de Suboficiales y Agentes Comisario Mayor Retirado Ricardo Abel Vallejos, es una institución que, a través de los años, ha desarrollado con esmero, compromiso y espíritu de servicio a hombres y mujeres dedicados a proteger y servir a la sociedad.



Durante la ceremonia, se repasó la trayectoria histórica de la institución, creada en 1974 bajo el nombre Escuela de Suboficiales y Tropa de la Policía de la Provincia de Santa Cruz “Juan Manuel Gregores”, con asiento en la localidad de Perito Moreno.



Posteriormente, se realizó el descubrimiento del mural conmemorativo, una resignificación artística de la actual bandera institucional, cuya obra representa la unión entre la historia y la identidad presente de la institución.



Además, se guardó un minuto de silencio, recordando a aquellos que ya no están y que con esfuerzo, sacrificio y voluntad han dejado su huella, para luego entregar presentes y reconocimiento a quienes fueron parte del crecimiento y desarrollo de la Escuela.



Encabezó el acto el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, junto al director de la División Escuela de Suboficiales y Agentes, Comisario Mayor Rodrigo Galindo. También dieron el presente integrantes del gabinete provincial, subsecretarios del Ministerio de Seguridad, autoridades de la Policía Provincial, profesionales e instructores, familiares y público en general.