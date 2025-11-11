La comunidad celebró el Día de la Tradición con un desfile y muestras culturales en el centro de la ciudad

Con motivo del Día de la Tradición, la Municipalidad de Caleta Olivia llevó adelante un emotivo acto en el centro de la ciudad, donde se desarrolló un colorido desfile con la participación de agrupaciones gauchas, escuelas de baile y grupos de danzas locales. La jornada contó con la presencia de vecinos y vecinas que se acercaron para disfrutar de una tarde colmada de cultura y costumbres argentinas.

Durante la celebración, el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones populares, que forman parte de la identidad de cada comunidad: Es muy importante para nosotros vivir nuestras tradiciones diarias, no solo a través de la música, de los bailes o de los intérpretes que tenemos a nivel local, sino también a través del mate y de la cultura de nuestros campos. Siempre es fundamental reconocer a los artistas que traen esa herencia que se transmite de generación en generación”, expresó Mazzaglia.

Asimismo, la jornada continuó en el monumento al Obrero Petrolero ‘El Gorosito’, donde se presentaron distintas agrupaciones y se compartieron momentos típicos como el mate y las tradicionales tortas fritas. “Rememorar este tipo de fechas patrias nos permite fortalecer el sentido de pertenencia y transmitir nuestras costumbres a las futuras generaciones”, agregó el jefe de Gabinete.

El Día de la Tradición se celebra cada 10 de noviembre en honor al nacimiento del escritor José Hernández, autor del Martín Fierro, símbolo de la identidad nacional y de la vida del gaucho argentino