La Caja de Servicios Sociales actualiza la agenda de profesionales itinerantes en Zona Norte

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Caja de Servicios Sociales (CSS), informa a sus afiliadas y afiliados de Zona Norte la agenda confirmada de Consultorios Externos para el mes de febrero 2026, con el objetivo de garantizar el acceso a especialidades en el territorio y fortalecer la atención programada. La atención será brindada en los hospitales de Caleta Olivia y Las Heras.

Esta grilla permite que el afiliado pueda organizar su consulta con anticipación, utilizando canales oficiales para solicitar turnos y acceder a información clara sobre fechas y especialidades.

La CSS solicita a sus afiliadas y afiliados gestionar turnos únicamente por los canales informados y asistir a la consulta con la documentación requerida. La organización de Consultorios Externos permite cuidar y priorizar el acceso a prestaciones, fortaleciendo un sistema sanitario de Santa Cruz.

CALETA OLIVIA:

Dra. Chazarreta Maira (Gastroenterología inf.) – 13 de febrero

Dra. Cobos Delma (Onco-Hematología) – 13 al 15 de febrero

Dra. Zalazar Viviana (Dermatología) – 13 al 17 de febrero

Dra. Sanchez Silvana (Psiquiatría Inf.) – 18 al 21 de febrero

Dra. Serafini Mariela (Psiquiatría) – 19 al 21 de febrero

Dra. Vilchez Alejandra (Neurología) – 22 al 24 de febrero

Dra. Napoli Gisela (Endocrinología adultos) – 21 y 22 de febrero

Dra. Lopez Maria (Endocrinología infantil) – 24 al 27 de febrero

Dr. Jurado Raúl (Reumatología) – 24 al 27 de febrero

Dra. Missoni Mabel (Nefrología Inf.) – 26 de febrero

Dra. Haggi Silvana (Alergista) – 28/2 al 1/3

Dra. Cabrera Constanza (Endocrinología) – 28/2 al 1/3

Dra. Modolell Estefania (Endoc. adultos) – 26/2 al 1/3

Dra. Lopez Sarah (Gastroent. adultos) – 28/2 al 1/3

Dra. Denes Enrique (Urología) – 28/2 al 1/3

Turnos e información (Caleta Olivia): 2966 386207

Atención: lunes a viernes de 08:30 a 13:30 hs.

LAS HERAS:

Dra. Vilchez Maria (Neurología) – 21 de febrero

Dra. Haggi Silvana (Alergista) – 26 y 27 de febrero

Dra. Cabrera Constanza (Endocrinología) – 26 y 27 de febrero

Lugar de atención: Hospital Distrital Las Heras (28 de Nov. S/N)

WhatsApp turnos e información (Las Heras): 297 4034420