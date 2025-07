Kamu: “El afiliado aprende a cuidar los recursos de su obra social”

El vocal por el Ejecutivo ante la Caja de Servicios Sociales, Dr. Néstor Kamu, fue entrevistado en LU12 AM 680, donde brindó detalles sobre las recientes herramientas de gestión sanitaria.

Con base en las estadísticas, se implementan medidas para cuidar los recursos de los afiliados. La CSS mantiene 16 atenciones libres por año y, a partir del número 17, cada nueva práctica o consulta debe contar con una justificación clínica a través del sistema que utiliza la obra social. “No hablamos de un ‘límite’, sino de un control médico, acorde a estándares internacionales, que previene fraudes y garantiza que cada prestación responda a una necesidad real”, explicó Kamu. Señaló que pacientes con certificado de discapacidad o planes crónicos especiales quedan exentos de este trámite para asegurarles la continuidad de sus tratamientos, aclarando también que, en el CEMNPA la obra social dispone de personal para habilitar la consulta inmediatamente en este centro oncológico.

Credencial digital y cuidado de recursos

Sobre el control de los recursos, definió: “El afiliado tiene que aprender a cuidar los recursos de su obra social. Por eso la Credencial Digital permite visualizar si hay consultas que se cobraron, pero no se hicieron. Tenemos que aprender que lo que no es correcto debe corregirse. Sobre todo, en esta obra social provincial, que es una de las pocas que les da a los jubilados el 90% del costo de un medicamento, atención dentro y fuera de la provincia, y vuelos sanitarios a los costos que paga la gente de esta obra social.”

La aplicación móvil de la CSS permite a cada afiliado acceder a su historial de prestaciones en tiempo real, denunciar irregularidades y proteger el patrimonio sanitario. “La credencial digital y la receta electrónica son dos aciertos tecnológicos: reducen costos operativos, evitan pérdida de tarjetas físicas y descongestionan consultorios al reservar turnos para atenciones que realmente lo requieren”, afirmó Kamu.

Vuelos sanitarios y plan de contingencia aeroportuario

Ante el cierre previsto del aeropuerto de Río Gallegos a partir del 1 de septiembre, la CSS activó un plan conjunto con el Gobierno provincial. “Adelantamos turnos, reforzamos telemedicina y derivamos vuelos sanitarios desde El Calafate y Puerto San Julián, para que ningún paciente crítico sufra interrupciones en su atención”, detalló el vocal.

Políticas sanitarias basadas en evidencia

Al ser consultado sobre la cobertura en medicación, el doctor hizo una evaluación de las medidas tomadas: “El vademécum es personalizado: se abre a tu necesidad. Si no estás padeciendo una patología psiquiátrica, no tenés por qué acceder a un psicofármaco. Ahora bien, si un médico psiquiatra te diagnostica una patología de esa índole, la Caja te lo carga y el vademécum se abre en el 99% de los fármacos o drogas que se utilizan en el mundo de la psiquiatría. Hoy lo estamos viendo porque no hay una alta demanda de afiliados que digan que no se están pudiendo cubrir este medicamento o aquel otro; quizás la queja sea ‘quiero esta marca o aquella otra’, pero no el principio activo de la droga.”

También comentó la importancia de entender que existen medicamentos que, por ley nacional, son de venta libre y, por lo tanto, la obra social no los puede cubrir. “Tampoco fue de la ANMAT un capricho para dañar a la sociedad; hay cuestiones científicas que están avaladas, por ejemplo, el consumo drástico automedicado de antiácidos”, concluyó.

Ante los planteos de la vocalía por los activos

Finalmente, acerca de las declaraciones del vocal por los activos, Manuel Piris, quien impulsó propuestas de reforma legislativa en medios, Kamu sostuvo: “Sorprende el desconocimiento sobre el día a día de la obra social. Hay mucha gente que utiliza los medios de comunicación para hablar, pero sin estar en el funcionamiento diario y sin entender el proyecto que estamos llevando adelante”.