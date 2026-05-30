Juegos de la Araucanía 2027: Murúa resaltó la decisión del gobernador Claudio Vidal para que Santa Cruz sea la próxima sede

El secretario de Estado de Deporte y Recreación, Gabriel Murúa, habló de la importancia de la federalización de la edición 2027, y aprovechó la oportunidad para definir al encuentro como juegos de la fraternidad, donde no solamente se genera una competencia deportiva, sino que tiene que ver con los lazos humanos.

En el marco de la 1° Reunión ordinaria del Comité de los Juegos Binacionales de la Arauncanía, realizada en la ciudad de Río Gallegos, el secretario de Estado de Deporte y Recreación, Gabriel Murúa , destacó los distintos acuerdos y diagnósticos realizados por la designación de la provincia de Santa Cruz como sede de los próximos Juegos.

En este sentido, Murúa expresó que el recorrido y análisis fue muy positivo, tanto desde los referentes deportivos argentinos como chilenos, manifestando además la importancia de la reunión realizada con los municipios que oficiarán como sede de las distintas disciplinas de los juegos.

“Esta es la 34ª edición de los Juegos, y la decisión del gobernador Claudio Vidal es justamente que puedan realizarse aquí en Santa Cruz, que sea una propuesta bien federal, que va a incluir varias ciudades en el norte, centro y aquí en el sur de la provincia”, manifestó.

Asimismo, agregó: “Nuestra idea es que los dirigentes de las provincias argentinas como de las regiones chilenas puedan conocer la infraestructura que tenemos aquí en Río Gallegos, donde hay varios deportes que se van a realizar”.

También subrayó que en la reunión realizada en el Salón Gregores de Casa de Gobierno se realizó la presentación de la propuesta para la edición 2027. “Estos juegos son muy importantes como programa binacional, tanto para Argentina como para Chile. Son Juegos de la fraternidad, donde no solamente se genera una competencia deportiva, sino que tiene que ver con los lazos humanos entre los deportistas y las familias de ellos, tanto de Argentina como de Chile”, concluyó.