Jornadas Intersectoriales en el CIC “17 de Octubre” de Caleta Olivia

El pasado sábado y domingo se desarrollaron múltiples actividades comunitarias en el Centro Integrador Comunitario municipal “17 de Octubre”, con la participación de equipos territoriales y programas del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración; Ministerio de Salud y Ambiente; Ministerio de Gobierno; Caja de Previsión Social y el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV). Asimismo, se contó con la colaboración de organizaciones civiles en el armado de la propuesta.

Durante las dos jornadas, la cartera social provincial estuvo presente con asesorías de Energía Santa Cruz y Tarjeta Social; como también el equipo del Registro Provincial de Economía Social y Solidaria, brindando información sobre emprendimientos sociales y armado de proyectos, y el equipo de Abordaje y Articulación de Sistemas Locales y el Centro de Desarrollo Infantil Virgen del Valle, con actividades de promoción y acompañamiento niñas y niños del barrio. Además, se contó con la presencia del IDUV, que ofreció atención y asesoramiento en general.

Por parte de la cartera sanitaria se brindó atención médica, enfermería, vacunación, salud sexual y reproductiva, abordaje en salud mental, carnet hospitalario, inscripción al Plan SUMAR, entrega de leche, testeos para enfermedades de transmisión sexual y hemoterapia (grupo y factor). En este contexto se realizó asesoramiento previsional personalizado de la Caja de Previsión Social, y servicios del Registro Civil Nº1710 para renovación de DNI y pasaporte.

La propuesta, impulsada por el Gobierno de Santa Cruz, contó con la participación de distintos equipos territoriales y programas del organismo, que brindaron atención, acompañamiento y asesoramiento integral a la comunidad.