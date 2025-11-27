Jornada provincial de asistencia técnica Ley N° 3755

Caleta Olivia fue sede este martes 26 de noviembre de una jornada provincial de asistencia técnica destinada a presentar el proceso de adhesión e implementación de la Ley Provincial N.º 3.755 de Administración Financiera, la cual moderniza un sistema normativo que llevaba más de medio siglo vigente en Santa Cruz. La actividad estuvo encabezada por Paulino Rossi, Director General de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), junto a equipos técnicos que acompañan esta transformación.

Durante la presentación, Rossi explicó que la provincia desarrolló una primera etapa de reforma junto a la ASAP y la Universidad de Buenos Aires, avanzando hacia un modelo más eficiente y transparente de gestión pública. Ahora comienza una nueva fase enfocada en los gobiernos locales, que deberán adecuar sus procedimientos internos, sistemas y prácticas administrativas a la Ley 3755, garantizando una administración financiera moderna y alineada con estándares actuales. Esta tarea es financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El plan de trabajo contempla un diagnóstico exhaustivo de seis meses en cada municipio y comisión de fomento, seguido de doce meses de acompañamiento técnico especializado para asegurar la correcta implementación de la ley en todo el territorio. Rossi destacó que Santa Cruz posee realidades muy diversas: “No es lo mismo una ciudad costera que una comunidad de la cordillera; cada una requiere un abordaje específico para aplicar la Ley 3755 de manera efectiva”.

La jornada permitió profundizar en los objetivos y alcances de esta normativa, cuyo propósito central es mejorar la transparencia, la eficiencia del gasto público y la disponibilidad de información precisa para la toma de decisiones. El encuentro marcó un avance significativo dentro del proceso de modernización administrativa que se desplegará en toda la provincia durante los próximos meses.