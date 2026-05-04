“Jornada Evita Solidaria”: La Soberana impulsa una colecta de abrigo para familias de Caleta Olivia

La actividad se realizará el 7 de mayo en homenaje al nacimiento de Eva Perón. Recibirán donaciones de ropa de abrigo y ofrecerán tortas fritas a quienes colaboren.

Los referentes de la agrupación política La Soberana, Fernando Montenegro y Pamela Vergara, visitaron los estudios de Voces y Apuntes para dar a conocer el trabajo que vienen desarrollando y anunciar la realización de la “Jornada Evita Solidaria”, una propuesta destinada a recolectar ropa de abrigo y elementos esenciales para afrontar el invierno.

Pamela Vergara explicó que la actividad se llevará adelante el próximo 7 de mayo, en el marco de un nuevo aniversario del nacimiento de Eva Perón, y señaló que el objetivo es “traer nuevamente a estos tiempos la labor solidaria y de acción social que llevó adelante ella”.

La jornada consistirá en una colecta de camperas, pulóveres, gorros, guantes, frazadas y mantas para asistir a las familias que más lo necesitan. Además, indicó que funcionará bajo una modalidad de intercambio solidario. “Recibimos los abrigos y las donaciones, y a cambio tenemos para ofrecer tortas fritas que van a hacer nuestras compañeras”, detalló.

Durante la entrevista, Vergara también se refirió al surgimiento de La Soberana y destacó que se trata de una agrupación política “dentro del movimiento peronista” que comenzó a conformarse a principios de este año. Según explicó, quienes integran el espacio ya venían militando en distintos ámbitos del peronismo y decidieron organizarse tras coincidir en la necesidad de impulsar cambios dentro de la política.

“Decidimos armar este espacio para atraer a los jóvenes y a otros sectores para organizarnos y dar frente a los que tenemos enfrente, que hoy es la ultraderecha”, expresó.

Por su parte, Fernando Montenegro remarcó la importancia de la participación comunitaria en la campaña solidaria y manifestó su expectativa de contar con una buena respuesta de los vecinos ante la llegada del invierno.

“Queremos incentivar a que los vecinos se acerquen y esperamos tener una buena aceptación porque se viene el invierno y es complicado”, sostuvo.

Asimismo, explicó que el espacio político surgió a partir de conversaciones entre militantes que se sentían identificados con el peronismo, aunque sin pertenecer a otras agrupaciones. “Captamos muchas voluntades, nos juntamos y creamos esto que hoy es La Soberana”, concluyó.