Jornada de limpieza y concientización en la playa

La Subsecretaría de Gestión Ambiental, junto la Subsecretaría de Turismo, Kosten, Club Náutico, Caleta SUP y Club de Leones convocaron a una jornada al aire libre sobre concientización ambiental con limpieza, regalos y música.

En el sector de la Bajada 1 de la Costanera, referentes de instituciones y vecinos se reunieron para realizar esta actividad con la finalidad de poner en relieve el cuidado del medio ambiente y la importancia de mantener la playa libre de residuos.

El supervisor de Educación Ambiental Ariel Fiorentini comentó que encontraron el sector “Relativamente limpio, está muy bien cuidada esta área en comparación con el resto. Muchos vecinos que estaban tomando sol o nadando se sumaron espontáneamente”.

En cuanto a la continuidad de este tipo de acciones, agregó: “Estamos todo el año con este tipo de iniciativas, más que una limpieza es una jornada de concientización, involucrando a todos los rangos etarios”