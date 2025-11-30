Jornada de cierre anual de la Escuela de Ballet “Nuevos Vientos”

La comunidad disfrutó de una muestra artística en el Cine Municipal con la participación de grupos infantiles, juveniles y mayores.

En el marco del cierre de actividades 2025, la Escuela de Ballet Nuevos Vientos realizó su muestra anual en el Cine Municipal, espacio cedido por la Secretaría de Cultura. El evento reunió a alumnos de todas las edades y contó con la presencia y acompañamiento de familiares, docentes y ballets invitados.

El profesor Javier García, destacó que: “Fue un cierre muy positivo, con la participación total de los chicos que se prepararon durante todo el año para mostrar su trabajo a la familia”. La jornada incluyó presentaciones de los grupos infantiles, juveniles y mayores, que compartieron coreografías desarrolladas a lo largo del ciclo lectivo.

García subrayó además el rol fundamental de las familias: “Dependemos del apoyo de ellos y estamos muy agradecidos, porque acompañan en cada presentación y cada ensayo. Eso fortalece la disciplina de los chicos y es parte esencial del proceso formativo”.

Con respecto a la planificación del próximo año, adelantó que “ya estamos pensando en nuevas propuestas, revisando lo trabajado y armando los grupos que se sumarán en las próximas inscripciones”.

El encuentro también contó con la participación del Ballet Crisol y el Ballet Raíces, ambos pertenecientes al Centro Catamarqueño, lo que aportó un intercambio artístico enriquecedor. Los profesores agradecieron especialmente a la Secretaría de Cultura por el acompañamiento y la posibilidad de utilizar el Cine Municipal: “Es un gran escenario para los bailarines y estamos muy agradecidos por esta oportunidad”, señalaron.

El evento marcó el cierre formal de las actividades anuales de la escuela, quedando pendiente solo una jornada recreativa para compartir con los alumnos y sus familias.