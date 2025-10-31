Jorge Álvarez: “Conocemos la realidad de cada empresa, de cada trabajador y trabajadora”

En diálogo con Patagonia Nexo, Jorge Álvarez, secretario general del SATSAID Santa Cruz, compartió su mirada sobre el trabajo gremial que se viene realizando en toda la provincia, los logros alcanzados durante los últimos meses y los desafíos que se proyectan hacia adelante para seguir fortaleciendo al sector de la televisión y las telecomunicaciones.

“En el SATSAID no improvisamos. Conocemos la realidad de cada empresa, de cada compañero y compañera, y resolvemos con experiencia y compromiso”, destacó Álvarez, quien remarcó la importancia del contacto directo con las y los trabajadores en el territorio.

El dirigente señaló que el gremio continúa afianzando su presencia en toda la provincia, acompañando los reclamos laborales, impulsando capacitaciones y promoviendo mejores condiciones de trabajo. “Sabemos lo que significa estar cerca de los problemas y también de las soluciones. Por eso seguimos recorriendo cada localidad, escuchando y gestionando para garantizar derechos”, sostuvo.

Álvarez subrayó además que el fortalecimiento sindical y la unidad del sector son pilares centrales de la actual conducción. “Renovamos el compromiso de estar presentes, de defender cada puesto de trabajo y de sostener la organización colectiva como herramienta para construir un futuro con dignidad y oportunidades para todos y todas”, afirmó.

El SATSAID Santa Cruz continúa de esta manera reafirmando su rol protagónico en la defensa de los trabajadores y trabajadoras del ámbito audiovisual, consolidando su vínculo con las bases y marcando una agenda de crecimiento, diálogo y solidaridad en toda la provincia.

La Lista Azul y Blanca del SATSAID renueva su compromiso con los trabajadores de la televisión santacruceña

Encabezada por Jorge Luis Álvarez, la lista propone continuidad, experiencia y trabajo colectivo para fortalecer la representación gremial en toda la provincia.

El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) presentó oficialmente la Lista Azul y Blanca, que participará en las próximas elecciones gremiales en Santa Cruz.



La nómina está encabezada por Jorge Luis Álvarez como Secretario General y José Manuel Díaz como Secretario General Adjunto, acompañados por un equipo de hombres y mujeres con amplia trayectoria sindical y compromiso con los trabajadores del sector audiovisual.

Desde la conducción provincial, Álvarez destacó que el objetivo central de esta lista es consolidar la unidad, garantizar la defensa de los derechos laborales y continuar cerca de cada trabajador y trabajadora de la televisión santacruceña, reafirmando el lema que guía su gestión: “No improvisamos, conocemos la realidad y trabajamos con compromiso y experiencia”.

Estructura y representación

La lista incorpora secretarías clave orientadas al fortalecimiento institucional del sindicato, entre ellas Gremial, Finanzas, Acción Social, Prensa y Difusión, Turismo y Vivienda, Capacitación, Mujer y Familia, y Seguridad e Higiene, Salinas Marilen Sec de Actas entre otras.

Además, se destacan los nombres de Rodrigo Cárdenas (Secretario Gremial), Laura Sofía Álvarez (Finanzas), Andrés Ruiz Mansilla (Acción Social), Carlos Julio Lovece (Turismo y Vivienda), David Godoy (Capacitación) y Roxana Muñoz (Mujer y Familia), reflejando una estructura diversa y representativa.

La lista también cuenta con congresales titulares y suplentes, además de delegados paritarios, asegurando la presencia de Santa Cruz en los distintos espacios de debate y decisión dentro del SATSAID nacional.

Compromiso con el territorio y el futuro



En palabras del propio Álvarez, el desafío de la nueva etapa es seguir construyendo un sindicato fuerte, con presencia en cada rincón de la provincia:

Sabemos lo que significa estar en el territorio, cerca de los problemas y también de las soluciones. Por eso renovamos el compromiso con nuestros compañeros y compañeras, fortaleciendo la unidad y defendiendo los derechos de quienes hacen posible el trabajo audiovisual en Santa Cruz”.

Con una propuesta que combina renovación y experiencia, la Lista Azul y Blanca del SATSAID se presenta como un espacio de continuidad, cercanía y participación, reafirmando su vocación de servicio y su convicción de que el crecimiento del gremio depende de la organización colectiva y del trabajo conjunto con cada afiliado.