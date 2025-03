Javier Carrizo desafió las aguas de Lago Puelo y completó la carrera más dura de su vida

El nadador caletense participó en la exigente prueba de 21 kilómetros en Lago Puelo, una competencia que este año alcanzó nivel internacional. Pese a las adversidades climáticas y la exigencia física, logró completar el desafío y destacó el apoyo de su familia y equipo.

El nadador local Javier Carrizo formó parte de la edición 2024 de Aguas Abiertas de Lago Puelo, una competencia que ha crecido en relevancia y este año incluyó un nuevo recorrido de 21 kilómetros. En diálogo con Voces y Apuntes, compartió su experiencia, desde la preparación hasta el desafío que representó completar la prueba.

“El entorno en Lago Puelo es muy bonito, pero abajo del agua es mucho más bonito también. La competencia ya tomó niveles internacionales y la distancia más larga que había era de 10.8 km. Por situaciones de salud, el año pasado no pude estar, pero este año el organizador me envió una imagen con el nuevo recorrido de 21 km. Era todo un desafío y había que entrenar”, comentó Carrizo.

El nadador pertenece a un grupo de nadadores independientes, aunque, por diversas razones, terminó preparando la prueba en solitario. “Algunos decidieron no hacerlo porque se dedican más al triatlón, que requiere otro tipo de entrenamiento, y otros tuvieron lesiones, por lo que quedé solo. Me puse manos a la obra con mi entrenador, quien me dio rutinas muy exhaustivas y extendidas, con dos o tres horas de pileta más los complementos de mar”, explicó.

Los entrenamientos se realizaron en la Laguna de los Patos y Kosten, donde Carrizo nadó entre 6 y 6.5 km los fines de semana, dependiendo de la marea. Finalmente, la competencia reunió a 26 nadadores, pero las condiciones extremas del lago hicieron que 10 de ellos abandonaran.

“El lago nos sorprende y, por momentos, se empieza a picar, con olas grandes que golpean de frente con una fuerza descomunal. El factor mental también es fundamental. Por la cabeza me pasó un millón de veces abandonar, pero el haber entrenado tanto y que haya tanta gente acompañándote son cosas que te llenan la cabeza y no te dejan rendirte”, relató.

Con 48 años de experiencia en la natación, Carrizo aseguró que esta ha sido la competencia más dura de su trayectoria, pero también una de las más gratificantes. Además, destacó el apoyo incondicional de su familia, que fue clave para mantenerse motivado y alcanzar la meta.