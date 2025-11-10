Jaime Álvarez, tras la firma de cesión de las 10 áreas hidrocarburíferas: “Queremos que las inversiones se traduzcan en desarrollo”

El Gobierno de Santa Cruz, a través de FOMICRUZ S.E., concretó este lunes 10 de noviembre la firma de contratos para la cesión de diez áreas hidrocarburíferas en la Cuenca del Golfo San Jorge, dando continuidad a la Licitación Pública N° 006/2025.



El acto, realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, fue encabezado por el vicegobernador Fabián Leguizamón, acompañado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y el presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera, junto a autoridades provinciales, representantes de empresas adjudicatarias, trabajadores del sector y medios de comunicación.



Las áreas -anteriormente operadas por YPF- fueron adjudicadas a siete compañías que presentaron proyectos de inversión por 1.259 millones de dólares, a ejecutarse en seis años, con el objetivo de incrementar la producción, optimizar la infraestructura y fortalecer el empleo local.



El proceso se enmarca en el Memorándum de Entendimiento suscripto entre el gobernador Claudio Vidal y la empresa YPF, mediante el cual la provincia recuperó la titularidad de áreas maduras, consolidando la presencia estatal en la producción hidrocarburífera y garantizando la continuidad laboral en la zona norte.



Durante su discurso, el ministro Jaime Álvarez realizó un repaso del proceso técnico y político que permitió llegar a la firma de los contratos. “Fue un trabajo intenso, con la participación de equipos del Ministerio, de FOMICRUZ, de la Secretaría Legal y Técnica, de Fiscalía de Estado, del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Minería. Cada uno aportó desde su área para que este objetivo se concrete”, destacó.



El funcionario recordó que YPF había decidido retirarse de las áreas convencionales maduras, y que esa determinación obligó a la provincia a actuar con rapidez para proteger los puestos de trabajo y el recurso energético. “Tuvimos que tomar cartas en el asunto y negociar con firmeza. No fue un proceso fácil, hubo meses de trabajo, acuerdos y desacuerdos, pero finalmente logramos un entendimiento histórico”, remarcó.



Álvarez subrayó que, por primera vez, una empresa que se retira “asume su responsabilidad ambiental”, al hacerse cargo del abandono de pozos y del saneamiento de los pasivos. “YPF va a financiar y ejecutar durante cinco años los trabajos de remediación, con la Universidad de Buenos Aires como responsable del relevamiento técnico y científico. Esto es inédito en el país y marca un precedente importante”, sostuvo.



El ministro señaló que el 1 de diciembre marcará el inicio de “una nueva etapa para el flanco norte santacruceño”, con empresas que deberán asumir el compromiso de cumplir con sus contratos y de fortalecer el trabajo local. “Queremos que las inversiones se traduzcan en desarrollo para nuestras comunidades, que los proveedores sean santacruceños, y que el 90% de los trabajadores, como establece la Ley 90/10, sean de la provincia”, afirmó.



Firmas



Dentro de la ceremonia representantes de las compañías firmaron sus respectivos contratos con sus áreas a operar, ellos fueron:

– Patagonia Resources S.A.: operará el 100% de las áreas Los Perales- Las Mesetas – Los Monos – Barranca Yankowsky.

– Clear Petroleum S.A.: operará el 100% del área Cañadón de la Escondida – Las Heras.

– Roch Proyectos S.A.U.: operará el 100% de las áreas: Cañadón Yatel, Cerro Piedra, Cerro Guadal Norte y El Guadal – Lomas del Cuy.

– Azruge S.A.: operará el 100% del área Cañadón Vasco.

– Brest S.A.: operará el 100% del área Pico Truncado – El Cañadón.

– Quintana E&P Argentina S.R.L. y Quintana Energy Investments S.A.: tendrá a su cargo el área Cañadón León – Meseta Espinosa.

Los contratos proyectan una inversión total de 1.259 millones de dólares a ejecutarse en un plazo de seis años, destinada a incrementar la producción, optimizar la infraestructura existente y generar más empleo en el norte santacruceño.