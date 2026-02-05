Jaime Álvarez sobre el retiro de YPF: Santa Cruz es la provincia mejor posicionada de cara al futuro

Así lo expresó el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, al ser entrevistado en LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, y consultado sobre temas centrales de su cartera: petróleo convencional, retenciones, acuerdos, retiro de YPF, pasivos ambientales, Macizo Deseado, Base de Venoil, entre otros.

En este marco, el ministro de Energía y Minería de la Provincia de Santa Cruz, Jaime Álvarez, en primer lugar, señaló: “La situación a nivel nacional del petróleo convencional es complicada, con valores bajos del barril, lo que hace que en ciertas situaciones sea inviable, o poco viable, económicamente la producción hidrocarburífera”.

Al plantear este panorama, explicó que es el motivo por el que “YPF ha tomado la decisión de retirarse de las áreas convencionales maduras, para enfocarse directamente a los proyectos en Vaca Muerta, que tienen mayor rentabilidad”.

Continuó citando que “esta situación se ha verificado a nivel nacional, y Nación ha tomado una decisión acertada, que es la reducción de las retenciones a las exportaciones, que mejora sensiblemente el valor del barril, permitiendo una ayuda y una colaboración a la producción petrolera, en cada una de las provincias”.

En las Provincias

En Santa Cruz, “el gobernador Claudio Vidal firmó un acuerdo, como han firmado otros gobernadores hidrocarburíferos con el gobierno nacional, con el ministro de economía Caputo, en donde básicamente va a haber una reducción por parte de Nación, en la reducción de las exportaciones”. Además, el ministro de Energía y Minería comentó que el gobierno provincial, tiene que acompañar con algunas medidas complementarias a esta, “para mejorar la ecuación, y las empresas petroleras tienen que reinvertir ese beneficio económico en los campos petroleros, es decir, en los yacimientos”.

La retirada de YPF

Al referirse a la migración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Álvarez señaló que en el caso de la empresa petrolera, “si analizamos todas las provincias, la retirada de YPF, es una transición y es una cuestión traumática para todas las provincias”.

“En el caso de Santa Cruz, hubo 80 años de presencia de YPF en el flanco norte, es una transición, obviamente que lleva un reacomodamiento y esta transición hay que llevarla adelante”, consideró.

Este proceso, “está siendo llevado adelante con los traspasos, toda la información técnica de un montón de cuestiones operativas, personal y demás”. “Con algunas complicaciones que se han resuelto, pero tenemos que entender que la retirada de YPF en todo el país ha sido complicada. Para algunas provincias más que para otras”, aseveró.

Al dar algunos ejemplos de este desarrollo, nombró a “Tierra del Fuego que todavía no ha podido tener empresas continuadoras, está en ese proceso en este momento. Chubut lo hizo a través del Proyecto Andes, donde YPF fue quien seleccionó en forma privada, en un concurso de licitación las áreas. En el caso de Santa Cruz no, pasaron a la provincia de Santa Cruz, es decir, se cedieron las áreas y Fomicruz licitó las mismas con nuevas ofertas, y con un compromiso de inversión de más de de 1.200 millones de dólares, que es muy importante, para el periodo hasta el 2031”.

De modo que, “cada provincia lo ha resuelto de la mejor manera o como consideró de la mejor manera posible” atestiguó el ministro, al tiempo que valoró: “Creemos que en esta situación la que mejor ha quedado parada es la provincia de Santa Cruz. En el orden de que se ha licitado, se ha conseguido un nuevo compromiso de inversión, hay un compromiso por parte de YPF de abandono de pozo, y de resolución de saneamiento de los pasivos ambientales”.

Las evaluaciones

Asimismo, Jaime Álvarez informó: “En este momento se está llevando adelante un relevamiento. Lo lleva adelante YPF”.

Al detallar algunos aspectos de la evaluación, dijo que en las próximas semanas se va a evaluar lo ejecutado hasta ahora: “No solamente la autoridad de aplicación, sino también la Universidad de Buenos Aires, donde se va a estudiar cuál es el resultado de lo presentado, y cuáles ajustes requieren estos estudios que se están llevando adelante este relevamiento”.

“Una vez que estén concluidos los relevamientos YPF comienza una etapa de saneamiento de esos pasivos ambientales, que en 90 días más, deberían comenzar la resolución de esos pasivos, y que también genera empleo en el flanco norte”, pormenorizó. Álvarez subrayó que “ninguna otra provincia logró lo que la provincia Santa Cruz en el saneamiento de pasivos”.

Trabajo conjunto y adelantos

Consultado sobre qué esperar este 2026, en cuanto al Macizo Deseado, por una parte, recordó que “el año pasado se trabajó muchísimo en exploración con inversión privada, también la provincia de Santa Cruz realizó exploración en forma conjunta; comenzó el primero de febrero entre Panamerican Silver y Fomicruz, trabajando en lo que tiene que ver con el área de Cerro Moro”.

Luego, adelantó que: “Seguramente, vamos a trabajar en forma conjunta Fomicruz con Cerro Vanguardia en la zona que tiene afectada Cerro Vanguardia. Siempre en pos de ir buscando un horizonte y ampliar los horizontes de producción, lo que significa mayor vida útil del yacimiento y mayor generación de empleo en el tiempo. Ha habido inversión privada, en este momento se encuentran diferentes proyectos privados de empresas exploradoras trabajando en la provincia de Santa Cruz”.

También, rescató que “el año pasado Fomicruz realizó una exploración inédita en la provincia de Santa Cruz, a través de trincheras, calicatas, pozos y el envío de esas muestras a laboratorios reconocidos a nivel internacional, con lo cual pudimos lograr el estar certificando en los próximos días, que lo va a anunciar el señor Gobernador, una reserva muy importante de uranio y vanadio, y posiblemente el hallazgo de otros minerales”.

“Eso abre una puerta muy importante en la minería de la Provincia de Santa Cruz. No solamente es oro y plata lo que se puede producir y exportar, sino que también van a haber otros minerales que son energéticos, como el uranio que termina siendo utilizado en centrales nucleares para la generación de energía eléctrica, con lo cual es muy importante que se diversifique y que se amplíe las posibilidades de uranio y vanadio, en la Provincia de Santa Cruz”, destacó.

Por último, al aludir a la visita que realizó a la Base de Venoil en Río Gallegos, el ministro de Energía y Minería Álvarez argumentó que “las empresas grandes en yacimientos maduros, a veces no son eficientes”, por lo que “tienen que venir empresas más pequeñas, con costos más acotados, que tengan muy afinados y muy ajustados todos los niveles de producción, y tomar decisiones, más puntuales en yacimiento; Venoil paulatinamente está aumentando la producción, y comienza a reinvertir el beneficio económico en el yacimiento; esto tiene que ir ocurriendo en todas las áreas maduras de la provincia”.