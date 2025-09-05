EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Intento de hurto en El Calafate: un joven fue demorado y luego liberado

Compartir

Un vecino sorprendió a dos personas en su domicilio durante la madrugada en la calle Máximo Villalba. La Policía logró identificar a uno de los sospechosos, quien fue trasladado a la dependencia y puesto a disposición de la Justicia.

La madrugada del miércoles 4 de septiembre, alrededor de las 00:20 horas, personal de la Comisaría Segunda de El Calafate intervino en un intento de hurto ocurrido en una vivienda ubicada en calle Máximo Villalba al 400.

Según relató el propietario, primero descubrió a un hombre dentro del patio interno, quien al verse sorprendido se dio a la fuga. Minutos después, observó a otro individuo intentando sustraer una campana de llamado del portón de ingreso, pero también huyó tras ser advertido.

Con los datos aportados por el damnificado, la Policía realizó un rastrillaje en la zona y logró identificar a un joven cuyas características coincidían con las mencionadas. Fue trasladado a la dependencia para cumplir con las diligencias correspondientes y un examen médico de rutina.

El hecho fue informado al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de El Calafate, que dispuso que el sospechoso estableciera domicilio a disposición de la Justicia. Cumplidas las medidas judiciales, recuperó su libertad en horas de la mañana.

Desde la Policía de Santa Cruz informaron que continuarán reforzando los controles preventivos en distintos barrios de la localidad para dar una respuesta inmediata ante este tipo de hechos.

Humor 05.09.2025

Allanamiento en Perito Moreno: encuentran animales robados, armas y droga en una vivienda

Intento de hurto en El Calafate: un joven fue demorado y luego liberado

También

Siguenos:

Facebook Twitter Youtube Instagram
Facebook Twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2024 Voces y Apuntes | Diseñado por ONNO ideas