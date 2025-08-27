Intentaron robar una rueda en Pico Truncado: tres hombres fueron detenidos

El rápido accionar de la Policía permitió frustrar el robo y aprehender a los sospechosos en el barrio 26 Viviendas.

En la madrugada del miércoles 27 de agosto, alrededor de las 2:00 horas, personal de la División Comisaría Primera de Pico Truncado intervino en un hecho de tentativa de robo en la intersección de calles Córdoba y Peñaloza, en el barrio 26 Viviendas.

El procedimiento se inició tras un aviso del Centro de Monitoreo Local, que detectó a un grupo de personas intentando sustraer la rueda de un vehículo. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a tres sujetos que, al notar la presencia policial, emprendieron la huida. Fueron demorados poco después sobre la calle Faraldo.

Se trataba de tres hombres mayores de edad, quienes quedaron en calidad de aprehendidos. En el lugar se constató que un automóvil Volkswagen Caddy blanco tenía los bulones de la rueda lateral izquierda retirados y que la misma estaba a punto de ser sustraída. Su propietario fue notificado y verificó que el vehículo no presentaba otros daños ni faltantes.

Durante la requisa, la Policía secuestró las herramientas utilizadas en la maniobra, entre ellas una llave criquet y tubos de distintas medidas. La División Criminalística realizó las pericias correspondientes y el caso quedó a cargo de la División de Investigaciones.

El Juzgado de Instrucción N° 1 dispuso que los detenidos permanezcan alojados en calidad de incomunicados hasta cumplirse los plazos legales, tras lo cual recuperarán su libertad, quedando sujetos a disposición de la Justicia.