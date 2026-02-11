Inició la Colecta de Útiles Escolares en los Centros Integradores Comunitarios municipales de Caleta Olivia

Desde la Secretaría de Desarrollo Social se está llevando adelante una campaña solidaria dirigida a toda la comunidad que pueda donar útiles escolares, tanto nuevos como usados en buenas condiciones. El objetivo es ayudar a las familias que más lo necesitan, acompañando el inicio lectivo de los niños y niñas de la ciudad.

La misma estará vigente durante los meses de febrero y marzo en el CIC Rotary 23, CIC 17 de Octubre y CIC Centenario. El horario de recepción es general y será de 8 a 15 horas de lunes a viernes.

En este contexto, Susana Acosta, coordinadora del CIC Rotary 23, explicó que se recibirán todo tipo de útiles escolares que se requieren desde el nivel inicial hasta el secundario.

“Tenemos muchas familias en nuestro abordaje territorial que necesitan de estos materiales. Buscamos ayudar para que los chicos cuenten con los útiles necesarios para el estudio”, culminó.