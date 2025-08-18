Incendio en el barrio Las Herraduras: rápido accionar de Bomberos evitó mayores daños

Un incendio de mediana magnitud se registró en la noche del domingo en una vivienda del barrio Las Herraduras, en Río Gallegos. Gracias a la rápida intervención de Bomberos, las llamas fueron controladas y no se reportaron heridos.

La emergencia ocurrió alrededor de las 23:23 del 17 de agosto, cuando un llamado telefónico alertó sobre el siniestro en una vivienda ubicada en la calle Duncaman al 700. Al arribar al lugar, personal del Cuartel 24 constató la existencia de dos focos ígneos: uno en un galpón de 5x4 metros y otro en una casa de 7x5 metros, ambas construidas con materiales livianos y chapas acanaladas.

Para contener las llamas se desplegaron dos líneas de mangueras de 38 mm con tres tramos cada una, además de solicitar refuerzo hídrico. Tras un intenso operativo, el fuego fue sofocado en su totalidad. Posteriormente, se dispuso una consigna policial en el lugar para resguardar la escena hasta que, con luz natural, se lleven adelante las pericias correspondientes.

En el operativo también se hizo presente el Superintendente de Bomberos, acompañado por efectivos de la División Comisaría Séptima.